Costa Rica: CINDE y AWS habilitan cursos gratis sobre computación en la nube

AWS proveerá módulos en inglés y español de Fundamentos de la Nube, Ciencia de datos y Aprendizaje Continuo.

Por Revista Summa

La plataforma Future Up de CINDE dispone de cursos de alta demanda laboral, ofrecidos por Amazon Web Services (AWS) y enfocados en fomentar el aprendizaje y el desarrollo de conocimiento sobre computación en la nube.



La colaboración permitió colocar cinco rutas de aprendizaje que dan acceso a 15 cursos individuales, de manera que después de finalizar los cursos, y obtenidos los conocimientos, los aplicantes contarán con las competencias necesarias para optar por las diversas pruebas de certificaciones ofrecidas por AWS.



AWS es la plataforma en la nube más adoptada y completa en el mundo, que ofrece más de 200 servicios integrales de centros de datos a nivel global. Solo en Costa Rica, AWS apoya a múltiples sectores como telecomunicaciones, ventas, seguros, educación, seguridad social, e instituciones gubernamentales. Para materializar esta iniciativa, la empresa se unió a Future Up, una herramienta de aprendizaje continuo que facilita la optimización de habilidades y destrezas en la población.



“De acuerdo con una encuesta de Global Knowledge, los certificados de AWS se encuentran entre las diez certificaciones de computación en la nube más valoradas por los empleadores, en cuanto a demanda y remuneración salarial. La computación en la nube es una de las inversiones más importantes de cualquier empresa u organización en tecnologías de la información. Agradecemos la disposición de AWS para seguir apoyando al talento tico, creemos firmemente que la propagación de este conocimiento es para beneficio del perfil profesional de nuestra gente”, apuntó Vanessa Gibson, Directora de Clima de Inversión de CINDE.



“Al colocar los cursos de AWS Skill Builder en Future Up, estamos contribuyendo a los esfuerzos de CINDE por mejorar las habilidades de los costarricenses y darle entrenamiento continuo a la población, cuyo talento ya es ampliamente reconocido por el sector multinacional. Queremos llamar la atención de las personas para que vean en estas oportunidades un puente de acceso a las fuentes de empleo, o bien, un crecimiento exponencial en las opciones laborales presentes”, señaló Abby Daniel, Directora de Programas del Sector Público de AWS para América Latina, Canadá y el Caribe.



Flecha Roja, empresa costarricense socia de AWS en procesos de adopción y aceleración de uso de tecnologías en la nube, destacó la importancia de este tipo de oportunidades y cómo a través de estos cursos se pueden obtener opciones laborales bien remuneradas en el país: “a medida que la demanda de servicios de computación en la nube continúa creciendo, reconocemos la importancia del desarrollo de los procesos de formación sostenidos de profesionales capacitados para satisfacer esta demanda del mercado en temas relacionados con AWS. Cuando las personas logran a tener conocimientos sobre la computación en la nube, les abre oportunidades laborales que les permitan insertarse con rapidez en el mercado, y lo más importante, trabajar en proyectos innovadores”, dijo Gerardo Arroyo Arce, CEO de Flecha Roja.



¿Quiénes pueden realizar los cursos y cómo acceder a ellos?

Los procesos educativos están dirigidos a cualquier persona que esté interesada en ingresar al sector tecnologías de la información, ya sea que tenga preparación previa o no, aquellas personas que laboren en mercadeo o análisis de negocios y quieran comunicarse de manera efectiva con socios y clientes sobre AWS.



Las personas deben ingresar a futureup.com, crear y completar su perfil, según los requerimientos de la plataforma. Una vez hecho, en la sección “Aprendé” y desde el buscador encontrar los cursos de AWS Skill Builder.

Las rutas disponibles son las siguientes:



1) AWS Developer Learning Plan (en español)

2) AWS Developer Learning Plan (en inglés)

3) AWS Machine Learning (en español)

4) AWS Machine Learning (en inglés)

5) AWS Data Analytics (en inglés)



Los cursos estarán habilitados de forma permanente para los usuarios de Future Up.