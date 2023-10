Costa Rica: Cierre temporal de Ruta 1 frente a Zona Franca Evolution por montaje de vigas en paso a desnivel  

Evolution Free Zone generará un importante impacto económico y social en las comunidades del cantón central de Alajuela, San Ramón, Grecia, Atenas, Naranjo, Palmares, Poás, Zarcero y Sarchí, gracias a la generación de 20.000 empleos en los próximos años.

Entre las 5 a.m. y las 6 a.m. -en un rango no mayor a 30 minutos- del sábado 28 y domingo 29 de octubre, el tránsito sobre la Ruta Nacional 1 frente a Evolution Free Zone permanecerá cerrado, para garantizar la seguridad de los usuarios de la vía durante el montaje de dos vigas del puente principal del paso a desnivel.

En total en esta obra se instalarán de forma efectiva y segura 16 vigas de 33 metros de longitud y 1.84 m. de altura, prefabricadas en concreto reforzado sobre los 3 apoyos principales del viaducto Zona Franca Evolution.

Se espera colocar la totalidad de las vigas en un lapso de 4 días, y para ello, se contará con banderilleros en los dos extremos de la zona de intervención de los trabajos para el control del tránsito vehícular y peatonal interno, dado que en cada proceso de izaje se debe cerrar el paso por completo dentro del área de proyecto hasta que la viga esté asegurada. Dicha actividad no afectará el flujo vehicular sobre la Ruta 1, pero se recomienda a los conductores evitar el efecto mirón para prevenir inconvenientes.

Se espera que la apertura de la vía principal del paso a desnivel pueda darse a finales de este año.

Estas acciones se ajustan al Plan de Manejo de Tránsito para el avance de los accesos a la zona franca Evolution Free Zone, ubicada en Tacares de Grecia. Este parque empresarial se encuentra en la etapa constructiva para intercontectar la Ruta 1, con el acceso a la zona franca y mejorar las condiciones viales de la Región de Occidente de Costa Rica.

