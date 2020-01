Costa Rica: Cerca de 400.000 microempresas operan en el país

Región Central concentra el 60,4% de las personas trabajadoras independientes.

Por Revista Summa

La Encuesta Nacional de Microempresas de los Hogares (Enameh) 2019 estimó que en el país estaban activas 396 796 microempresas en los hogares que desarrollan actividades económicas, lo que representa un aumento de 9,8% respecto al 2018.

Asimismo 370 174 personas trabajan de manera independiente; es decir, un 4,1% más con relación al 2018.



Los datos indican que este tipo de empresas generaron 678 938 puestos de trabajo en el 2019, incluyendo a la persona dueña de la actividad. Este empleo generado corresponde en un 72,8% a puestos de trabajo permanentes y un 27,2% a ocasionales.

La investigación determinó que los principales motivos para iniciar con el negocio o actividad son por necesidad[1], 45,9%; pero las motivaciones son diferentes entre hombres y mujeres, en el caso de las mujeres el 56,1% inició el negocio por necesidad, mientras que el 42,3% de los hombres los motivó las oportunidades.



La informalidad de las microempresas se caracteriza por contar con al menos uno de los siguientes tres aspectos: no disponer de cédula jurídica, no disponer de contabilidad formal, o que la persona dueña de la microempresa no se asigne un salario. Para este año, se estima que el 79,7% de las microempresas no poseen registros contables formales, el 96,8% no están inscritas en el Registro Nacional con cédula jurídica y el 99,5% de los dueños no tienen un salario fijo asignado como trabajador independiente, sea cuenta propia o patrono.



Se estima que el 28,9% de las microempresas tienen factura timbrada como comprobante de pago, el 6,7% tienen factura no timbrada, el 22,9% cuentan con factura electrónica, y el 62,7% no tienen ningún comprobante de venta.



En términos geográficos el 69,8% de las personas dueñas de los negocios viven en la zona urbana y el 30,2% en zona rural. Por región, el 60,4% están en la Región Central y el 39,6% se distribuyen en el resto de regiones del país.



Las microempresas que se registraron en el país durante el 2019 son: 396 796. En éstas laboran como trabajadores independientes 370 174 personas que pueden tener una o más actividades económicas, de estas personas los hombres representan el 67,3% y las mujeres el 32,7%.



Por edad de la persona dueña de la microempresa, el 70,5% tienen entre 35 y 64 años, por sexo, los microempresarios tienen una edad promedio mayor a la de las microempresarias, 49,8 años ellos y 45,7 años ellas. Esto también se visualiza en que el 63,4% de los hombres dueños de microempresas tiene 45 o más años mientras en el caso de las mujeres es el 53,2% en este grupo etario.



Por otra parte, el 72,7% de los independientes hombres tienen la jefatura del hogar, mientras que en las independientes mujeres es el 52,3%.

Por nivel de educación, entre las personas independientes predomina la baja escolaridad, para el 2019, el 46,4% alcanza hasta un nivel máximo de primaria completa, mientras que solo el 16,8% posee educación universitaria.



De las microempresas, el 69,7% las personas trabajadoras independientes trabajan por su cuenta sin contratar empleados, el 20,4% dispone de ayudantes no remunerados o asalariados ocasionales, un 3,7% tiene algún socio, y un 6,2% emplea al menos a una persona asalariada de forma permanente.



Sector de actividad económica



Por sector de actividad, prevalece la actividad de los servicios como la de mayor participación de microempresas, el 43,2 % de las casi 400 mil, mientras en el sector de la industria es el 21,7%, seguido por el sector comercio 21,1% y por último el sector agropecuario con un 14,1%.



Dentro de las actividades de servicios, el mayor porcentaje de negocios son los que se dedican a: transporte, servicios de comida, jardinería, tratamientos de belleza, “chambas” (labores variadas) y otras actividades de servicios profesionales.



En el comercio prevalecen la venta al por menor en establecimientos, a domicilio y en la calle, así como el mantenimiento y reparación de vehículos automotores; en el sector de las actividades industriales predomina la construcción, elaboración de productos de panadería y la elaboración de productos lácteos.



En las actividades agropecuarias sobresalen los cultivos de café y plátano, cría de ganado y cerdos.



Empleo generado y tamaño de las microempresas



Las microempresas para el año 2019 generaron 678 938 empleos, incluye a las personas propietarias de la actividad, esto corresponde al 31,3% respecto de los ocupados del país.



Del total de puestos de trabajo, el 35,0% corresponde al sector servicios, el 25,4% pertenece al sector agropecuario, el 21,6% a la industria y el 18,0% al comercio.



En el sector servicios el 81,5% de microempresas son unipersonales, en el sector agropecuario el 60,4% prevalecen los negocios de dos o más personas. En este último sector, el 55% de los puestos de trabajo, corresponden a empleo ocasional.



Necesidades, financiamiento y expectativas



La Enameh 2019 reveló que el 38,7% de las microempresas manifiestan como su principal necesidad para mantener el negocio o crecer, el acceso a préstamos; el 26,8% el acceso a capacitación; el 25,9% diversificar los productos o servicios y el 20,8% manifiestan que requieren trámites más sencillos en instituciones del Estado.



Tras consultar si el negocio ha solicitado y recibido apoyo en diversas instituciones públicas y privadas, empresas u organizaciones en los últimos doce meses, alrededor de 51 863 (13,1%) solicitaron apoyo. La mayor parte recurrieron a instancias como: IMAS, (3,9%); seguido de bancos públicos, (3,5%), y Ministerios de Gobierno, (1,6%).



Respecto al Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), el 55,5% de las microempresas conocen sobre este sistema. De estos, el 52,2% se enteró por medio de noticias, el 17,7% por medio de publicidad, el 15,3% por medio de familiares, amigos o vecinos, el 14% por medio de instituciones financieras, y un 0,9% por otro medio.



En materia de expectativa del nivel de ventas para los próximos doce meses, el 46,4% considerara que aumentarán, el 40,3% indica que permanecerán igual, y el 13,3% que disminuirán.