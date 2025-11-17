Costa Rica: Centro de Convenciones aplica IA para implementar las Guías Alimentarias Nacionales

El Centro de Convenciones de Costa Rica (CCCR), operado por Grupo Heroica, marca un hito histórico al convertirse en el primer establecimiento del país en incorporar las Guías Alimentarias de Costa Rica 2024- 2030 dentro de su gestión gastronómica.

Esta iniciativa se materializa gracias a “AsVi”, un asistente de inteligencia artificial desarrollado por el CCCR desde inicios de 2024, entrenado con información especializada en gastronomía nacional y sostenibilidad.

“AsVi” reúne en su entrenamiento datos únicos como recetas de las siete provincias del país, información de flores comestibles, los lineamientos delPlan Nacional de la Gastronomía Costarricense Sostenible y Saludable (PNGCSS), valores nutricionales, estacionalidad de frutas y verduras, y ahora, el contenido oficial de las Guías Alimentarias. Con esta actualización, el asistente se convierte en una herramienta que combina innovación tecnológica, sostenibilidad y salud pública.

“Con AsVi, logramos algo sin precedentes en el país: integrar la inteligencia artificial como un potenciador de la gastronomía costarricense, alineada con los estándares de salud y nutrición oficiales. El uso de nuevas tecnologías potencia a nuestros chefs y su equipo gastronómico, brindándoles análisis complejos que serían imposibles de correlacionar de manera manual”, destacó Álvaro Rojas.

AsVi permite al CCCR:

Consultar y diseñar menús con base en evidencia nutricional y cultural.

Elaborar informes técnicos de la composición de menús.

Analizar la temporalidad de productos locales.

Identificar recetas óptimas según las necesidades específicas de cada evento.