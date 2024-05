Costa Rica: Campeonato de Aeropress buscará al costarricense que represente al país en Portugal

El evento contará con la presencia de distinguidos jueces nacionales e internacionales, provenientes de Chile, Honduras, Ecuador y Estados Unidos.

Por Revista Summa

El café toma el centro del escenario nuevamente con el segundo Campeonato Nacional de Aeropress, un evento en donde los participantes demostrarán su destreza y conocimiento en el arte de preparar café utilizando el método Aeropress, una técnica que ha ganado popularidad gracias a su capacidad para resaltar los sabores más exquisitos de los granos de café.

La competición se llevará a cabo los días 15 y 16 de junio desde las 9 a.m. en Cocktail Room, Barrio La California. Para este año, el evento contará con formato dinámico, en donde el primer día del campeonato ofrecerá 17 rondas de competencia, mientras que el segundo día será testigo de la semifinal y final que determinarán al campeón o campeona nacional de Aeropress.

Esta segunda edición es organizada por Agua & Tiempo, Academia Costarricense de Café y Exclusive Coffees, con el apoyo de SCA Asociación de Cafés Finos de Costa Rica, Agua Montaña y Comandante.

“Esperamos recibir a más de 300 entusiastas del café durante ambos días, y queremos destacar que las eliminatorias estarán abiertas al público, ofreciendo una experiencia emocionante y participativa para todos los asistentes. El año pasado cuando realizamos la primera edición de este campeonato marcamos un antes y un después en la industria del café en Costa Rica y este año esperamos que más amantes del café vivan su increíble experiencia”, explicó Carlos Alvarado, Cofundador de Agua & Tiempo.

¡Una competencia reñida!

El segundo Campeonato de Nacional de Aeropress contará con un panel de jueces de renombre nacional e internacional, incluyendo representantes de Chile, Honduras, Ecuador y Estados Unidos. Aunque también reserva una sorpresa especial: la destacada participación femenina. Con un notable aumento de 15 mujeres participantes en comparación con solo 3 el año anterior, el campeonato muestra la diversidad y el talento en la industria cafetalera costarricense.

“Como barista las competencias son cruciales para sacarnos de la zona de confort. Me siento muy emocionada de que este sea mi primera competencia de aeropress. Para mí es muy importante como mujer competir, a pesar que es una competencia de habilidades, es importante que la asistencia de ambos géneros para marcar la diferencia en la industria”, mencionó Beatriz Romero barista y participante por primera vez.

También el ganador o ganadora de esta competición tendrá el honor de representar a Costa Rica en el Campeonato Mundial de Aeropress en Lisboa, Portugal, una oportunidad única para destacar el talento y la calidad del café costarricense a nivel internacional.

“La llegada de la competencia de aeropress me parece que ha despertado aún más la curiosidad entre los amantes del café, ya que impulsa a nuevas preparaciones que por lo general no suelen ser tan comunes. El participar por primera ocasión siento que me va a permitir, quizás, impulsarme para estar presente en otras competencias relacionadas a café”, dijo Adrián Ramírez, tostador y participante por primera vez.

El objetivo de este evento es vivir la cultura del café de especialidad en un espacio único que pretende unir a toda la familia. Los asistentes podrán deleitarse con diferentes actividades como música en vivo, disfrutar de una variedad de food trucks y explorar los diversos emprendimientos que estarán presentes.

“Lo que más me emociona de volver a competir este año, es revivir el proceso previo a la competencia. También me emociona ver el nivel de los demás participantes, cuánto hemos mejorado y crecido en solo un año y aunque se trate de una competencia, pasarla bien indiferentemente del resultado, sabiendo que sea quien sea la persona ganadora, nos va a representar bien en Lisboa”, explicó Julio Navarro, batista y 3er lugar Campeonato Nacional de Aeropress 2023.

Esta segunda edición pretende reunir a todos los amantes del café para disfrutar de la cultura, el sabor y la calidad que ofrece Costa Rica.

Las entradas estarán a la venta a partir del 1 de junio. Los detalles de la plataforma para su compra se anunciará en las redes sociales aero.press.cr