Costa Rica: Cámaras alertan sobre golpe económico ante plan de autoridades de endurecer registros sanitarios

El Ministerio de Salud mantiene la posición de añadir el requisito de imprimir el número de registro sanitario exclusivamente para el mercado costarricense, obstaculizando la comercialización de los productos cosméticos.

Por Revista Summa

La Cámara Centroamericana y del Caribe de Cosméticos y Productos de Aseo (CACECOS) y la Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR), advierten sobre la afectación económica que sufrirán las empresas de la industria ante una iniciativa del Ministerio de Salud que busca endurecer los procesos de registros sanitarios.

Desde el 2018, los países de la región avanzan en unificar las regulaciones, sin embargo, para que la iniciativa prospere todos los países involucrados deben estar de acuerdo. En el caso de Costa Rica, las autoridades de Salud insisten en pedir a las empresas colocar en el etiquetado el número de registro sanitario exclusivamente para el mercado costarricense.

Las Cámaras señalan que una de las maneras más eficientes de reactivar la economía de los países centroamericanos e incentivar a las empresas a continuar operando, a pesar de las condiciones actuales adversas, es a través de la simplificación de los trámites de registros de productos y la adopción de normas regionales modernas y uniformes.

Funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) y del Ministerio de Salud, se reunieron de manera virtual este miércoles con representantes de la industria. Sin embargo, las autoridades costarricenses mantienen la posición de endurecer los procesos de registro sanitario en el país, lo cual obstaculiza y encarece la comercialización de los productos cosméticos en la región.

“La medida que impulsa Costa Rica, además de incrementar los costos operativos de las empresas, se traduce en un encarecimiento del producto a nivel local, afectando a los consumidores y limitando su acceso a innovaciones y a nuevas presentaciones de productos cosméticos” advirtió Melissa Pérez de Patterson, presidente de CACECOS.

De acuerdo con Pérez, el plan de Costa Rica de imponer requisitos adicionales a la comercialización de productos cosméticos resta competitividad al país y a la región puesto que las empresas fabricantes tardarían hasta más de un año en completar los cambios que propone la autoridad costarricense según la propuesta. “Este requisito, aplicaría para

productos ya registrados y para productos nuevos igualmente, por lo que representa meses de pérdida de ventas, antes de poder llevar el producto al mercado”, aseguró la presidente de CACECOS.

Según datos de CACECOS, el costo por unidad en temas de etiquetado oscila entre los 0.15 – 0.20 centavos de dólar, lo que representaría en un lote de cinco millones de unidades un costo superior a USD 1.000.000.00 sólo en temas de etiquetado para una categoría de productos. Este estimado no contempla, tiempos y costos por almacenaje y mano de obra para el reetiquetado, entre otros.

Ambos gremios urgen a las autoridades costarricenses a declinar la propuesta de inclusión del número de registro en el etiquetado de productos cosméticos, que se discutirá en el Foro de Directores de Integración de Centro América, o en su defecto adoptar otras alternativas que no se traduzcan en barreras no arancelarias.

Entre otras de las consecuencias para el sector, de prosperar esta medida, se encuentran la afectación de la competitividad de las pequeñas empresas y poner a la industria en una posición de desventaja frente al comercio ilícito.

Con el fin de evitar este escenario, las Cámaras instan a modernizar el sistema regulatorio vigente, mediante mecanismos de control implementados a nivel internacional como el uso de estándares de vigilancia en el mercado basados en criterios de riesgo.

Para Víctor Ruiz, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR) eliminar requisitos es una manera de incentivar la industria, sin restarle control a las autoridades. “En Latinoamérica se pueden identificar casos de éxito donde se han eliminado este tipo de requisitos que no aportan información relevante en relación con la seguridad del producto, concentrando sus esfuerzos en la vigilancia en el mercado. Las prácticas de estándares internacionales no exigen etiquetas con números de registros, por tratarse de una categoría de productos seguros para los consumidores, además hacerlo no garantiza el cumplimiento del marco regulatorio del país de comercialización”, aseguró Ruiz.

Ruiz agregó que, como industria, han solicitado a las autoridades costarricenses que desistan de la propuesta.

“Propiciamos un diálogo abierto con los funcionarios encargados para que reconsideren esta postura y en cambio opten por normas más modernas que beneficien principalmente al consumidor, al mismo tiempo que fungirán como un incentivo para la industria, justo cuando en nuestro país urgen medidas que impulsen drásticamente la reactivación económica”, indicó el representante de la Cámara de Comercio.

De acuerdo con Ruiz, el resto de los países del área han desistido de incluir requisito en sus etiquetas ya que no es un indicador de cumplimiento de la regulación. “Para quienes son partícipes del comercio ilícito es muy sencillo falsificar los números de registro e incluirlos en una etiqueta” afirmó Ruiz.

La región centroamericana en su conjunto representa un mercado de más de 48 millones de habitantes, donde las importaciones intrarregionales alcanzaron los US$473,3 millones a diciembre del 2019, lo que representa un 23,36% de las importaciones totales de la región, según datos de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA).