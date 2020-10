Costa Rica: Cámara de la Construcción hace un llamado urgente a levantar los bloqueos

Miles de trabajadores, incluyendo los del sector construcción, se han visto imposibilitados de llegar a sus lugares de trabajo, y con ello ven afectado el sustento a sus hogares.

La Cámara Costarricense de Construcción (CCC) manifiesta su rotundo rechazo a los bloqueos y actos delictivos que se están presentando en distintas vías nacionales, situación que afecta a miles de personas y empresas.



El país está afrontando una seria crisis económica con enormes repercusiones sociales, que se ha visto profundizada por la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. A raíz de la pandemia, la actividad económica se ha visto sensiblemente mermada y se han destruido fuentes de trabajo a una velocidad alarmante. Según el INEC, en el segundo trimestre del año el desempleo se elevó a un nivel histórico de 24%, lo que representa un aumento de 12,1 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del 2019, es decir, más de medio millón de personas no tienen un empleo que les permita llevar el sustento a sus familias.



“Ante esta grave situación, comprendemos y compartimos la preocupación de todos los costarricenses, y defendemos el derecho de manifestarse, pero recurrir a métodos antidemocráticos e ilegales como los bloqueos, que atropellan el derecho al trabajo y al libre tránsito del resto de los pobladores, no hacen más que profundizar la crisis en que estamos inmersos”, manifestó Esteban Acón, Presidente de la CCC.



Miles de trabajadores, incluyendo los del sector construcción, se han visto imposibilitados de llegar a sus lugares de trabajo y con ello ven afectado el sustento a sus hogares. De igual manera, muchas construcciones han tenido que paralizar actividades por la imposibilidad de abastecerse de materiales, insumos y personal, lo cual agrava aún más la situación del sector.



Debemos preservar el orden público y la libertad de tránsito que garantiza nuestra constitución. La Cámara considera que ha llegado el momento de que el Gobierno asuma una actitud firme y utilice todas las herramientas a su alcance para restablecer el orden público y no permitir que unos pocos dirigentes -con escasa representatividad y legitimación- paralicen el país, al impedir el normal desarrollo de las actividades productivas.



Estos bloqueos han llegado al punto de arriesgar la salud y la vida de personas que requieren desplazarse por emergencias médicas.



Es necesario que se levanten los bloqueos y que se inicien procesos judiciales contra los cabecillas de las protestas, a la vez que se instaure de inmediato, un verdadero proceso de diálogo nacional propositivo. En él deben ser incluidos expertos y representantes sectoriales, para avanzar en el diseño de una solución equilibrada y justa, que permita atender, de manera definitiva y contundente, el problema fiscal.

No cabe duda de que lo que requiere el país es buscar la manera de superar la crisis mediante el diálogo constructivo, para encontrar las mejores soluciones por el bienestar de todos los habitantes. Por ello, la CCC aplaude el acercamiento realizado ayer, donde Uccaep, representando al sector empresarial, junto al solidarismo, el cooperativismo y el sindicalismo, se comprometieron a construir una agenda país, que permita un gran acuerdo nacional.