Costa Rica: Cámara de la Construcción advierte que falta de planificación limita el desarrollo nacional



Ausencia de visión estructural genera atrasos en proyectos y deterioro progresivo de infraestructura existente.

Por Revista Summa

La falta de una planificación de largo plazo en el desarrollo de infraestructura nacional, limita la capacidad del país para avanzar de manera sostenida en proyectos estratégicos y atender necesidades urgentes en sectores clave como transporte, educación, salud, agua y vivienda.

Según la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) la ausencia de una visión estructural y continua genera atrasos en los proyectos y un deterioro progresivo de la infraestructura existente, lo cual impacta directamente la competitividad del país y la calidad de vida de la población.

Ante esa situación, la CCC subrayó la importancia de avanzar hacia una política de planificación a largo plazo mediante la implementación de planes maestros sectoriales a 25 años, que trasciendan los períodos de gobierno y permita atender las inversiones prioritarias.

“La falta de planificación de largo plazo es hoy uno de los principales obstáculos para que el país avance en infraestructura. Costa Rica necesita una visión que permita ordenar prioridades, dar continuidad a los proyectos y asegurar un uso más eficiente de los recursos públicos,” señaló Randall Murillo, Director Ejecutivo de la Cámara Costarricense de la Construcción.

A esa falta de visión se suma la debilidad en los procesos de planificación y preparación de los proyectos. La etapa de pre inversión -que incluye estudios técnicos, diseños, permisos y expropiaciones -presenta retrasos significativos, con plazos que superan ampliamente los estándares técnicos recomendados, lo que se traduce en sobrecostos y baja ejecución presupuestaria.

“La inversión en obra pública proporciona infraestructura, conecta comunidades, impulsa la productividad, genera empleo, promueve la equidad social y mejora la calidad de vida. Avanzar hacia una política de planificación de largo plazo es una urgencia país que debe formar parte central de la agenda del próximo gobierno”, indicó Murillo.

Para atender esta situación, la Cámara propone acciones concretas:

• Impulsar alianzas público-privadas y mecanismos de financiamiento alternativo.