Costa Rica: Cámara de Bancos alerta y brinda recomendaciones ante fraudes electrónicos

Por Revista Summa

Ante la emergencia del COVID-19 y el aislamiento social recomendado, ha aumentado el uso de las plataformas virtuales para realizar los trámites bancarios.

Lamentablemente esta situación está siendo aprovechada por delincuentes para intentar estafar mediante llamadas telefónicas o correos, que tienen por objetivo obtener información confidencial de las personas para luego acceder sus cuentas bancarias y así cometer fraudes en perjuicio de los clientes bancarios.

Ante esta situación, la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras desea alertar al público y recordarle que los Bancos y las Instituciones Financieras NUNCA, NUNCA les solicitarán por ningún medio (llamadas, correos, etc.) información confidencial.

Asimismo, la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras, le brinda las siguientes recomendaciones para que no sea víctima de esta clase de delitos.

NUNCA, NUNCA brinde su clave, contraseña, pin, token, código de acceso, número de tarjeta de crédito o débito y número de cuenta. Evite abrir correos electrónicos con ofertas de remitentes desconocidos. Si la oferta es muy atractiva y le genera dudas llame a su entidad bancaria o financiera. Si recibe llamadas telefónicas pidiendo información personal confidencial o diciendo que usted ratifique la que le van a brindar, cuelgue y comuníquese directamente con su entidad bancaria o financiera. Cuando compre por internet utilice solo sitios conocidos y seguros que estén debidamente identificados y utilice conexiones seguras de internet. No use redes públicas. Para utilizar los servicios de banca en línea, ingrese digitando la dirección completa en su navegador y verifique que aparezca el candado de seguridad. Cuando termine de usar la banca en línea o aplicación de su Banco o entidad financiera, cierre su sesión. Revise con frecuencia los movimientos de su tarjeta de crédito o débito para verificar que son efectivamente los que usted ha efectuado. Si no reconoce alguna operación o consumo, comuníquese inmediatamente con su Banco o entidad financiera.

“Los Bancos y las Instituciones Financieras cuentan con plataformas tecnológicas robustas y seguras, pero es necesario que los clientes no brinden información confidencial porque abrirían la puerta al delincuente, Por eso les pedimos que nunca, nunca brinden a nadie sus claves, contraseñas, pines, tokens, código de acceso, número de tarjeta de crédito o débito y número de cuenta” comentó Annabelle Ortega, Directora Ejecutiva de la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras.

Algunas de las artimañas que están utilizando los delincuentes en este momento se basan en indicar a las personas falsas urgencias y que si no brindan la información actualizada le bloquearán la cuenta bancaria y no podrá continuar con la operación del negocio, solicitar completar el formulario para retirar el FCL, ante la emergencia del Covid – 19 u otros timos parecidos. En estos casos, no deben brindar información, sino por el contrario, comunicarse directamente con su banco o entidad financiera.