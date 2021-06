Costa Rica: Cadena de restaurantes Poke se expande y abre su cuarto local en la zona de Heredia

Con la apertura de Heredia, ya suman cuatro locales ubicados en Lindora, Escazú, San Pedro y la ciudad de las flores.

Por Revista Summa

Poke se convirtió en el primer restaurante de gastronomía hawaiana del país, además desarrollaron el concepto de cocinas ocultas el año pasado en San Pedro y siguen creciendo, recientemente celebraron su cuarto aniversario con la apertura de su cuarto local. Luvi Plaza, ubicado en San Francisco de Heredia, en las cercanías del centro comercial Oxígeno es la locación elegida para que quienes buscan opciones saludables y deliciosas, puedan probar los poke bowls que han ganado terreno en el GAM.

“Poke ofrece el sabor original de Hawái, si buscan comer fresco, saludable, a precio justo y con un servicio eficiente, les garantizamos una experiencia grata e inmejorable “aseguró, William Ayre, condueño de Poke.

Poke actualmente cuenta con otros tres puntos ubicados en Escazú, Lindora y San Pedro. Este emprendimiento, genera empleo a 25 personas que trabajan a tiempo completo, esperan que el equipo continúe creciendo conforme mejore la situación en el país. No hay un dato exacto de la cantidad de puestos indirectos, pero ayudan a generar empleo desde la

cadena de suministros con sus proveedores hasta los motorizados de las respectivas

plataformas.

“Son muchas familias las que se benefician de este proyecto. Sin duda es una gran responsabilidad para nosotros, ya que llevamos varios meses sin poder operar al 100% , pero saber que mantenemos la planilla y seguimos creciendo, es algo que nos llena de orgullo y motivación. “afirmó Ayre.

Al igual que el concepto del punto ubicado en San Pedro, este nuevo local, opera bajo la modalidad de cocina oculta, llamado POKE TO- GO el cual únicamente se puede ordenar a través de la aplicación de Uber Eats. La misma le permite al cliente decidir si quiere retirar su orden o que un repartidor de la plataforma se los entregue a su domicilio. Este modelo de cocina oculta, es un punto de venta clandestino, ubicado estratégicamente en áreas densas de población, el cual se enfoca únicamente en la producción y entrega de pedidos alimenticios. Es decir, no se atiende al público directamente, salvo que sea para retirar un pedido, explicó Daniel Loria, codueño de POKE.

“Optamos por esta modalidad ante la necesidad de innovar, no es sorpresa para nadie que los restaurantes han estado bajo enorme presión durante esta pandemia. Por lo tanto, tuvimos que replantear nuestra estrategia y reinventarnos” amplió Loria. Los jóvenes empresarios, William Ayre y Daniel Loria son amigos y socios, juntos innovaron y le dieron forma a su proyecto. Ellos aseguran que el año ha sido complicado para todo el sector, y para Poke no fue la excepción. Sin embargo, una de las fortalezas del negocio es la clientela que los busca desde siempre por medio de delivery en Uber Eats, este canal de venta les ha permitido operar durante las restricciones y al ser un plato frío, es una opción que llega bien a su destino.

“¡La comida rápida puede ser saludable y deliciosa a la vez! POKE nació porque buscábamos traer algo realmente diferente al país, un concepto único e innovador, la respuesta de nuestros clientes nos ha hecho crecer más y más. Nosotros vinimos a cambiar las tendencias de comida rápida por opciones saludables y frescas a precio justo “explicó Ayre.

La apertura de Heredia se realizó el 9 de junio y tendrán un horario de atención de 11 am a 9pm todos los días de la semana. Poke busca mejorar la experiencia de las personas que viven en la Ciudad de las Flores, anteriormente tenían muchos pedidos que eran despachados desde Escazú o Lindora, sin embargo ahora podrán pedir del local nuevo, así la comida llegará en un menor tiempo y con mayor frescura.

“Nuestro objetivo con esta nueva apertura es extender nuestra cobertura ofreciendo opciones deliciosas y novedosas. Sin duda mejoraremos experiencia en Heredia y desde ya estamos analizando nuevos puntos estratégicos para el futuro “mencionó Ayre. El primer POKE, ubicado en plaza tempo Escazú, abrió al público el 13 de junio del 2018. Los dueños de este negocio aseguran que sus pilares siguen siendo los mismos: “somos un restaurante “fast casual” enfocado en comida saludable de la más alta calidad. Lo que buscamos con este concepto es mejorar el tiempo de entrega, manteniendo siempre nuestra calidad, frescura y experiencia. “