Costa Rica: CACIA agradece reformas legales del no pago de salarios durante huelgas

Por Revista Summa

“La Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (CACIA) reconoce y agradece a los diputados de la República, el enorme esfuerzo por confirmar en la Asamblea Legislativa, las reformas legales que ratifican el no pago de salarios durante huelgas, la declaración de ilegalidad de las huelgas de naturaleza política y la prohibición de reiterar huelgas, pues durante años anteriores, los costarricenses fuimos testigos y víctimas de los abusos desarrollados por pequeños sectores de la sociedad, quienes abusando de este derecho, lograron paralizar y afectar enormemente el bienestar general, la producción y el empleo del país, siendo esta una de las principales causas que explican la lenta reactivación de la economía y el empleo que seguimos arrastrando.

Para el sector industrial alimentario, se deben proteger los derechos neurálgicos en una democracia, por eso la importancia de presentar líneas precisas en torno a la restricción de la huelga en servicios públicos esenciales. Ahí radica el valor de la propuesta de ley que se aprueba. En este sentido, debemos reconocer en los diputados de la República, su capacidad para avanzar en una materia que históricamente ha sido muy difícil como lo es la materia política.

Para CACIA, el diálogo, mecanismo indispensable para resolver conflictos, no puede ser impuesto a través de la violencia y requiere el compromiso de todas las partes en la búsqueda de soluciones. No puntualizar el carácter esencial a servicios públicos fue una de las carencias de la última reforma laboral, y de la cual se generó parte de la inseguridad jurídica que se experimentó en el país durante los últimos dos años. No pasó mucho tiempo para que el país se diera cuenta, que la manera irreflexiva en que en que se impulsó la llamada “Reforma Procesal Laboral”, generaría una apuesta riesgosa que lesionó no solo la economía de un país, sino la cotidianeidad de miles de hogares costarricenses. Esperamos de las autoridades del Poder Ejecutivo un compromiso firme en la aplicación de la Ley, ante cualquier manifestación violenta y degradante, que perturbe el orden público y amenace la convivencia ciudadana”, indicó Maurizio Musmanni, presidente de CACIA.