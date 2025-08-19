Costa Rica: ¿Busca trabajo? hoy se realizará Feria de empleo en Heredia

La Municipalidad de Heredia continúa liderando esfuerzos para mejorar el perfil ocupacional de la población.

Por Revista Summa

La Municipalidad de Heredia, en conjunto con la Universidad Latina de Costa Rica y la Universidad Americana (UAM), llevarán a cabo una Feria de Empleo hoy martes 19 de agosto, con el propósito de conectar a personas en búsqueda activa de empleo con distintas empresas del sector productivo.

Para participar, las personas interesadas deben realizar un pre-registro en el siguiente enlace: https://feriatrabajemos.nexushr.tech/ Además, se habilitará una landing page completamente gratuita, donde podrán conocer previamente a las empresas participantes y las vacantes disponibles. Posteriormente, quienes completen el registro podrán asistir de manera presencial, donde recibirán asesoría y guía para postularse a los puestos que mejor se ajusten a su perfil.

La feria se desarrollará de forma presencial y virtual, con la participación de empresas de los sectores de industria médica, manufactura, finanzas, ingenierías, servicio al cliente, entre otros.

El evento tendrá lugar en el Campo Ferial La Perla en la provincia de Heredia, a partir de las 9:00 a.m. y hasta las 3:00 p.m. Se hace un llamado especial a la comunidad herediana para que aproveche esta iniciativa, pensada para brindar opciones reales de crecimiento laboral y profesional.

Este esfuerzo forma parte del reciente convenio de cooperación firmado entre la Municipalidad de Heredia, la Universidad Americana (UAM) y la Universidad Latina de Costa Rica, cuyo objetivo es fortalecer la empleabilidad en el cantón mediante programas de formación, ferias de empleo y estrategias articuladas que faciliten la inserción de las personas en el mercado laboral formal.

“La alianza con UAM y ULATINA nos permite abrir nuevas oportunidades para que más personas puedan acceder a formación y a procesos de intermediación laboral eficientes. Nuestro compromiso desde el gobierno local es seguir impulsando el desarrollo económico sostenible, generar empleos dignos y brindar herramientas reales que mejoren la calidad de vida de las familias heredianas”, expresó Ángela Aguilar Vargas, alcaldesa de Heredia.

Por su parte, representantes de las universidades organizadoras destacaron:

“Desde Universidad Latina de Costa Rica y la Universidad Americana (UAM) impulsamos activamente la formación profesional con impacto, conectando a nuestros estudiantes, graduados y comunidades cercanas con oportunidades laborales reales. Esta feria representa un puente entre el talento humano y el sector productivo, y forma parte de nuestro compromiso con la empleabilidad, la formación continua y el desarrollo social de las regiones donde operamos”, comentó Randall Calvo Director de la Feria de ULATINA y UAM.

La Municipalidad de Heredia continúa liderando esfuerzos para mejorar el perfil ocupacional de la población mediante programas de capacitación técnica, alianzas con universidades, instituciones de formación profesional y empresas, con el objetivo de dinamizar la economía local y responder a las demandas del mercado laboral actual.