Costa Rica: BN destina ¢1 billón para impulsar negocios y proyectos en manos de mujeres

Es el primer banco en crear un programa de ayuda integral para las mujeres.

Por Revista Summa

Un tercio del saldo total de la cartera de crédito del Banco Nacional (BN); es decir, poco más de ¢1 billón, se destina a financiar y apoyar a mujeres en toda Costa Rica, con significativas inversiones en actividades productivas, consumo, vehículos y vivienda.

Además, en 2023 se colocaron ¢292.000 millones de colones en nuevos créditos a mujeres, lo que refleja el compromiso del BN con la igualdad de género y empoderamiento económico femenino.

“En el BN hemos asumido el compromiso de apoyar a las mujeres de forma integral, brindándoles soluciones de financiamiento e inversión, capacitación y asesoría empresarial. Con esto hemos contribuido a que sus sueños se hagan realidad, a fortalecer su independencia económica y el aporte que realizan a la economía nacional”, explicó María Brenes, directora de Relaciones Institucionales del BN.

El BN fue el primer banco del país en adoptar los Principios de Empoderamiento de las Mujeres de las Naciones Unidas (WEPs, por sus siglas en inglés), con esta acción asumió el compromiso de promover el empoderamiento femenino tanto de sus clientas como de sus colaboradoras.

Empoderamiento de mujeres empresarias en 2023

De los 364.174 clientes pymes del BN, 130.956 son lideradas por mujeres, lo que representa un significativo 36% de participación de mujeres, con respecto al total, esto contribuye a lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 5: Igualdad de género y empoderamiento.

El BN cuenta con más de 2,5 millones de clientes, de los cuales el 51% corresponde a clientas mujeres, es decir, 1,3 millones, lo que contribuye al equilibro de género, la inclusión financiera y avances hacia una mayor bancarización.

Un tercio del saldo total de la cartera, un billón de colones, corresponde a financiamientos a mujeres, esto se distribuyó de la siguiente manera:

Financiamiento del BN a mujeres en 2023

Rubro Monto Vivienda ¢549.000 Actividades productivas ¢287.000 Consumo ¢114.000 Vehículo ¢92.000

Nota: cifras en millones de colones.

En 2023, el banco continuó su compromiso al colocar un total de ¢292.000 millones en nuevos créditos (30% del saldo total), lo que fortaleció todavía más el apoyo a las iniciativas lideradas por mujeres en todo el país, incluso en zonas donde otras entidades no llegan.

La historia de Marianella Barquero

En medio de la pandemia, una mujer emprendedora tuvo un sueño: iniciar un negocio propio. Marianella Barquero no descansó hasta lograrlo, a pesar de que no fue fácil, junto con su socia decidieron entrar al mundo de las ferreterías.

“Vimos que existía una necesidad en el mercado, en Pacayas de Cartago. La gente necesitaba una ferretería. Por eso, junto con varios amigos que quedaron desempleados en la pandemia, decidimos unirnos, sumar la experiencia que todos teníamos y trabajar para abrir nuestro negocio propio”, comentó Barquero.

Fue así como nació Barull, una ferretería comandada por dos mujeres que actualmente emplea a nueve personas y opera como una pequeña y mediana empresa (Pyme).

“Yo al Banco Nacional (BN) lo tengo en mi memoria desde los seis años. Recuerdo cuando mi papá me llevó a abrir una libreta de ahorros, desde entonces siempre he trabajado con el banco. Antes de la ferretería yo trabajaba en la agricultura, y tuve el apoyo de un crédito con ese negocio. Luego, busqué nuevamente al BN para que me ayudara con el préstamo para la ferretería y ahora aquí estamos, con nuestro nuevo negocio”, recordó la empresaria.

El crédito que el BN le otorgó a esta emprendedora también tiene su propia historia. En febrero de 2022 la entidad emitió el primer bono social de Costa Rica por $75 millones, la emisión fue comprada por BID Invest y FinDev Canada.

Estos recursos se destinaron para que el BN preste dinero a micro, pequeñas y medianas empresas en todo el país con el objetivo de dinamizar la economía, generar empleo e impulsar el desarrollo. El 40% de los fondos deben colocarse en manos de Mipymes lideradas por mujeres, como la ferretería Barull de Marianella Barquero.

Respaldo continúo a Mipymes

En 2023, se formalizaron 32.849 operaciones nuevas en el segmento de Mipymes, que benefician a 19.743 clientes.

La colocación de crédito para las Mipymes fue de ¢431.331 millones. Esta cartera representa el 37% del saldo total, lo que refleja el apoyo continuo al tejido empresarial costarricense.

BN Mujer

El BN cuenta hace 14 años con el programa BN Mujer el cual promueve programas e iniciativas de capacitación para que las mujeres aprendan sobre diferentes temas relacionados con el desarrollo de habilidades, emprendimiento, liderazgo, educación financiera, entre otros.

Más de 130.000 mujeres son clientas de BN Mujer dentro de la categoría Mipymes, lo que se traduce en más oportunidades de participación laboral en el mercado.

Este programa promueve el desarrollo integral de las mujeres para cerrar la brecha de género, impulsando el empoderamiento y la inspiración a través de herramientas financieras, educación y servicios de apoyo.

En el año de su 110 aniversario de fundación, el BN reitera su dedicación a impulsar progreso y el bienestar de sus clientes. Estos logros que son una muestra tangible del compromiso de la institución con el crecimiento sostenible y la inclusión financiera de Costa Rica.