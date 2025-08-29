Costa Rica: BCR potencia su crecimiento con transacción para adquirir parcialmente negocios de Financiera Desyfin S.A

Compra parcial incluye cesión de derechos económicos de contratos de arrendamiento y sus activos.

Por Revista Summa

El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) autorizó la compra parcial de la cartera de contratos de derechos económicos por arrendamientos de Financiera Desyfin S.A. por parte del Conglomerado Financiero BCR. La transacción también incluye los activos que originaron los contratos de arrendamiento, propiedad Arrendadora Desyfin S.A.

La gestión será efectiva a más tardar 15 días hábiles posteriores a la publicación del oficio del Conassif. Es decir, la fecha máxima es el miércoles 18 de setiembre del presente año.

Cartera: La transacción aprobada por el Conassif asciende a un monto colonizado preliminar de ₡14 618 millones, la cifra definitiva se conocerá al cierre de la fecha efectiva de la transacción. La cartera de derechos económicos adquirida muestra una alta calidad crediticia, con un 84% de la cartera al día.

Activos: Esta gestión financiera también incluye la adquisición de los activos asociados a los contratos de arrendamiento que generan los flujos de efectivo, para lo cual se estableció un contrato de compra con Arrendadora Desyfin S.A. El traspaso de los activos se hará una vez se cancelen las obligaciones financieras de esta Arrendadora. Referente a los activos, el 60,89% corresponde a vehículo, el 22, 98% a Equipo Constructivo, el 7,62% es Equipo Médico, el 4,60% Maquinaria, el 2,92% Equipo eléctrico y el 1% porcentaje restante lo comprenden Mobiliario y equipo, Embarcaciones y Software.

Clientes sin afectación: El BCR informa que los clientes que mantengan contratos de arrendamiento con Financiera Desyfin S.A. deberán seguir cancelando sus obligaciones tal cual lo han venido haciendo hasta ahora, para ellos, de momento, no se realizará ningún cambio. Cuando se requiera una modificación, el BCR se comunicará directamente con cada uno de los clientes para coordinar las nuevas instrucciones de pago.

Desde antes de la autorización por parte de Conassif, el Conglomerado Financiero BCR ya contaba con un plan de trabajo que le permitiera incorporar la cartera y los activos a su operatividad. Al recibirse le aprobación, la entidad se enfocará en realizar la transición que corresponde de manera ágil, transparente y responsable, aspectos que caracterizan la gestión del Conglomerado Financiero BCR desde su fundación hace más de 148 años.