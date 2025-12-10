Costa Rica: Bancos impulsan recomendaciones para un uso responsable de Sinpe Móvil

Entre enero y octubre de 2025, la cantidad de transferencias por Sinpe Móvil creció 16,8% y el monto total transado aumentó 16,4% respecto al mismo periodo del año anterior, según datos del Banco Central.

Por Revista Summa

El uso de Sinpe Móvil continúa aumentando de forma acelerada. Solo entre enero y octubre de 2025 se registraron más de 615 millones de transferencias, lo que representa un incremento del 16,8% respecto a los 526 millones de movimientos en el mismo período de 2024. En los primeros 10 meses de este año, el valor de las transferencias realizadas por este medio superó los ₡10,1 billones, con un crecimiento interanual del 16,4% frente a los casi ₡8,7 billones de enero a octubre del 2024, según datos del Banco Central de Costa Rica.

El aumento en el volumen de transacciones hace necesario reforzar la cultura de uso responsable del servicio. La ABC señala que muchas de las situaciones que se presentan podrían evitarse mediante acciones preventivas sencillas, especialmente en un contexto donde la cantidad de cuentas activas asociadas a Sinpe Móvil siguen creciendo.

La cantidad de suscripciones activas acumuladas de números telefónicos pasó de 4.186.102 en octubre de 2024 a 4.474.758 en el mismo mes de 2025, equivalente a un crecimiento del 6,9%. El monto promedio por transferencia se mantiene estable, cercano a ₡16.500, lo que confirma que el servicio es utilizado para pagos cotidianos y de bajo monto dada su inmediatez y versatilidad.

“El crecimiento sostenido de Sinpe Móvil demuestra cuánto ha cambiado la forma en que las personas realizan sus pagos y transferencias. Hoy este servicio es parte de la vida financiera diaria porque permite resolver transacciones de manera simple, rápida y segura en cualquier momento”, afirmó Daniela Gutiérrez, economista de la Asociación Bancaria Costarricense.

Según el Banco Central, los días 15, 16, 30, 1, 28, 2 y 14 de cada mes concentran el mayor movimiento, acumulando el 26% del total de transacciones y el 30% del valor operado.

Este aumento en el uso también recuerda la importancia de reforzar los hábitos de seguridad digital, por eso la ABC recomienda:

Desafiliar el número telefónico de su cuenta bancaria cuando deje de utilizar una línea celular, ya que otra persona podría obtener ese número.

de su cuenta bancaria cuando deje de utilizar una línea celular, ya que otra persona podría obtener ese número. Realizar las transacciones desde los canales oficiales de las entidades financieras (apps o banca en línea).

de las entidades financieras (apps o banca en línea). Verificar siempre el monto, número y nombre del destinatario antes de confirmar cualquier envío.

antes de confirmar cualquier envío. Estar alerta ante intentos de fraude, especialmente contactos que alegan haber enviado un Sinpe Móvil por error y solicitan la devolución inmediata. Ante cualquier duda, consulte directamente con su banco.

La Asociación Bancaria Costarricense reitera la importancia de la seguridad financiera de la población, e invita a todas las personas usuarias a aplicar estas recomendaciones para aprovechar los beneficios de Sinpe Móvil de manera responsable y protegida.