Costa Rica: Bancos canalizan ₡548.656 millones en créditos para impulsar mipymes

Más de 23.000 deudores mantienen créditos dirigidos exclusivamente a micro y pequeñas empresas.

Por Revista Summa

Los bancos públicos y privados del país reportaron, al mes de junio, un total de 36.882 deudores con operaciones crediticias activas destinadas a micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), por un monto agregado de ₡548.656 millones, según datos de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) con base en información de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).

El análisis de la ABC resalta que, del total registrado, 23.503 de los deudores corresponden a créditos para micro y pequeñas empresas, con un saldo conjunto de ₡257.868 millones. Los 13.379 deudores restantes se asignaron a operaciones dirigidas a empresas medianas, por un monto de ₡290.788 millones.

Estos recursos se utilizan principalmente para financiar capital de trabajo, adquirir insumos, renovar maquinaria o ampliar operaciones. Las condiciones de cada financiamiento varían según la entidad, el destino del crédito y el perfil de la empresa solicitante.

“Las mipymes pueden acercarse a cualquier banco para explorar las opciones de crédito disponibles. Existen productos diseñados para distintos tipos de actividad económica, así como herramientas de evaluación que consideran el historial financiero, la formalidad y la capacidad de pago del negocio”, explicó Daniela Gutiérrez, economista de la ABC.

La experta de la entidad gremial añadió que algunas entidades también ofrecen condiciones preferenciales para este segmento, lo cual facilita el acceso al crédito. Entre los beneficios figuran tasas de interés más bajas, tipo de cambio preferencial y menores costos de formalización.

Más allá del financiamiento

Además del crédito, los bancos afiliados a la ABC ofrecen programas de formación, asistencia técnica y asesoría personalizada para fortalecer la gestión operativa y financiera de las mipymes. Varias entidades también participan activamente al formar parte del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD)

Las personas empresarias pueden acceder a capacitaciones en temas como administración financiera, comercio electrónico, transformación digital, mercadeo y cumplimiento regulatorio, según la oferta de cada entidad. Estos servicios no generan un costo adicional y representan una oportunidad para reforzar la sostenibilidad de los negocios en el mediano y largo plazo.

Presencia femenina en el financiamiento empresarial

De los deudores que mantienen operaciones activas para mipymes, el 36% son mujeres empresarias, tanto en micro y pequeñas empresas como en aquellas medianas. Esto equivale a 13.360 deudoras.

Aunque representa una participación relevante, los datos también evidencian que aún existe una brecha en el acceso al financiamiento productivo, en comparación con sus pares masculinos. Las entidades bancarias trabajan en ampliar las condiciones de acceso y brindar acompañamiento técnico con enfoque de género, para fortalecer las capacidades empresariales de las mujeres en diferentes sectores.

El sistema bancario mantiene abiertas sus plataformas de atención presencial y digital para todas las personas emprendedoras y empresarias que buscan respaldo financiero, asesoría o recursos para crecer.