Costa Rica atrae nueva empresa de dispositivos médicos, Mozarc Medical anuncia planta en Cartago

Nueva inversión de la empresa se suma a una serie de anuncios concretados en este sector y refuerza el liderazgo de Costa Rica en dispositivos médicos.

Por Revista Summa

Una nueva inversión en el sector de manufactura de dispositivos médicos avanzados se concreta con la llegada de Mozarc Medical, empresa estadounidense que instalará una moderna planta en Cartago y empezará a llenar sus nuevas vacantes en junio de este año.

Mozarc Medical marcará un nuevo hito en su compromiso por la innovación y atención al paciente mientras que fortalecerá la especialización del país en tecnologías para la salud con esta nueva infraestructura de aproximadamente 4.500 metros cuadrados y dedicada a la producción de catéteres de acceso renal, un componente crítico para el tratamiento de condiciones de los riñones tanto crónicas como agudas.

La operación considerará un modelo de manufactura diseñado para la optimización de la eficiencia, calidad, y sostenibilidad; e integrará capacidades clave como moldeo y extrusión de precisión, esenciales para garantizar un desempeño consistente del producto. El acondicionamiento de la planta iniciará en enero de 2026 y se prevé que las operaciones inicien en setiembre de ese mismo año.

Ven Manda, CEO de Mozarc Medical, señaló: “La reputación de Costa Rica, por su excelencia y su sólido ecosistema en la manufactura de dispositivos médicos, la convierten en una ubicación ideal para esta nueva planta. Aquí produciremos catéteres avanzados de acceso renal -tecnologías y productos críticos para brindar terapias de diálisis y atención a pacientes que dependen de ellas-, contribuyendo a que las personas puedan llevar vidas más saludables. Esperamos establecer esta instalación en los próximos meses y años.”

“Una vez más este Gobierno muestra su compromiso con la atracción de inversión extranjera directa y la generación de nuevas oportunidades de empleo en todas las regiones de nuestro país. Esta nueva planta de manufactura se suma a una serie de anuncios materializados en este sector, así como en el inmobiliario y agrícola, que se han concretado gracias a los esfuerzos de PROCOMER, nuestra la agencia oficial de atracción de inversión de Costa Rica”, manifestó el ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar, quien agregó que también desde COMEX se trabaja decididamente para fortalecer la competitividad del país y acompañar la expansión de empresas globales en suelo nacional.

Con este nuevo proyecto de inversión, Mozarc Medical generará nuevas oportunidades de empleo en áreas como producción, ingeniería, calidad, investigación y desarrollo (I+D), cadena de suministro y posiciones de liderazgo. La empresa estima que la mayoría de las vacantes se estarán publicando a partir de junio de 2026, dirigidas a profesionales que deseen integrarse a un entorno dinámico, innovador y de alto valor agregado.

“La inversión de Mozarc Medical en Cartago demuestra por qué Costa Rica sigue consolidándose como un destino estratégico para la industria de dispositivos médicos. Nuestro talento humano calificado, una sólida experiencia productiva y el ecosistema de suplidores especializado ha permitido que nuevas empresas tengan a Costa Rica como primera opción para este tipo de proyectos y que las exportaciones de este sector crezcan un 28% a noviembre del 2025. Proyectos como el de Mozarc Medical son el reflejo de la confianza de las empresas globales en nuestras capacidades”, señaló Laura López, Gerente General de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER).

“Para nosotros es un gran orgullo y confirmación de que Cartago y el parque continúan como referentes de oportunidades y talento, y con una oferta de las mejores condiciones para empresas especializadas. Este 2026, en ZFLL arrancamos con 10.000 empleos, 1.500 más que el año anterior, y esto respalda que la inversión, sostenibilidad y desarrollo han sido y seguirán siendo nuestra prioridad para garantizar talento humano altamente calificado, infraestructura de primer mundo y un ecosistema que le permita a las empresas seguir creciendo”, detalló Fernando Carazo, gerente general de Zona Franca La Lima.

A noviembre del 2025, las exportaciones de dispositivos médicos del país alcanzaron los $10.168 millones, destacando productos como agujas, catéteres, cánulas y similares, otros dispositivos de uso médico, prótesis para uso médico, entre otros; los cuales son enviados a 88 mercados distintos. A nivel de inversión, Costa Rica cuenta con más de 100 empresas de este sector y destaca como el exportador #1 de dispositivos médicos per cápita en América.

Las personas interesadas en aplicar a las futuras posiciones pueden conocer más detalles y postularse a través del portal de carreras de Mozarc Medical.