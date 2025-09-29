Costa Rica asegura el financiamiento total del tren eléctrico del GAM

Nuevo proyecto es fiscalmente responsable y abre paso a un transporte moderno, limpio y eficiente que mejorará la calidad de vida de más de tres millones de costarricenses.



Por Revista Summa

En beneficio de más de 100,000 usuarios diarios y más de tres millones de personas en el Gran Área Metropolitana (GAM), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Fondo Verde para el Clima (GCF, por sus siglas en inglés) y la Unión Europea, mediante su estrategia Global Gateway, consolidaron una alianza estratégica para financiar en su totalidad la “Construcción, Equipamiento y Puesta en Operación de las Líneas 1 y 2 del Sistema de Tren Eléctrico de Costa Rica” por US$800 millones.

El Gobierno enviará a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que contempla el financiamiento total del tren eléctrico. El BCIE aportará US$550 millones, de los cuales US$178.7 millones serán cofinanciados por el Fondo Verde para el Clima y US$21.3 millones provendrán como donación por parte de este mismo fondo. A lo que se suman US$250 millones del Banco Europeo de Inversiones, consolidando un esquema de crédito con tasas de interés y períodos de gracia altamente competitivos, convirtiendo la iniciativa en un proyecto fiscalmente responsable que ahorra recursos al país y no requiere de un subsidio anual.

El proyecto contempla dos líneas que suman más de 51 kilómetros a doble vía: una desde Paraíso Cartago hasta San José; y otra desde San José hasta el centro de Alajuela. Además, incluye la adquisición de 28 unidades eléctricas nuevas, 30 estaciones, dos terminales completamente nuevas y nueve pasos a desnivel, lo que permitirá ofrecer un servicio de calidad continuo todos los días de la semana, con frecuencias cada 10 minutos.

Otra mejora sustancial es el modelo de ejecución, ya que se desarrollará como obra pública al contar con la totalidad del financiamiento, lo que garantiza la construcción, el equipamiento y la puesta en operación del tren.

“El tren eléctrico no es un sueño más ni una promesa que se queda en el papel. Hoy es una decisión concreta y viable, respaldada financieramente por tres entidades internacionales que creen en Costa Rica y en su gente. A diferencia de propuestas anteriores que no podían sostenerse, esta es sólida, fiscalmente responsable y no necesitará de un subsidio estatal. Porque el tren del progreso no espera, aquí nos montamos todos”, resaltó el Presidente de la República, Rodrigo Chaves.

El Comisario Europeo de Asociaciones Internacionales, Jozef Síkela expresó: “Quiero felicitar a Costa Rica y a su gobierno por la decisión de impulsar un sistema de transporte público moderno, sostenible y rentable en el que la Unión Europea, junto con sus Estados Miembros, ha sido un socio sólido en esta visión. El apoyo anunciado hoy garantizará un tren eléctrico de última generación con un acompañamiento directo a INCOFER para asegurar los más altos estándares de calidad e impacto ambiental. Este apoyo refleja lo que representa Global Gateway: invertir junto a nuestros socios en un desarrollo sostenible que genere beneficios concretos”.

La Presidente Ejecutiva del BCIE, Gisela Sánchez, resaltó: “Para el BCIE es un orgullo acompañar a Costa Rica en el desarrollo de una obra que construye un futuro más justo y sostenible para todos. Junto a nuestros aliados estratégicos, el Fondo Verde del Clima y el BEI, hemos unido esfuerzos para financiar en su totalidad este proyecto país, que transformará la vida de más de tres millones de personas y marcará un antes y un después en la historia de la movilidad urbana.”

Por su parte, el Vice-Presidente del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Ioannis Tsakiris, expresó que: “Este proyecto es un gran ejemplo de cooperación estratégica entre la Unión Europea y Costa Rica, donde por primera vez el Banco Europeo de Inversiones cofinancia junto al Fondo Verde para el Clima y el BCIE. El BEI reafirma su compromiso de apoyar proyectos sólidos que mejoren la conectividad, la sostenibilidad y el crecimiento económico”.

La Directora del Departamento para América Latina y el Caribe del Fondo Verde para el Clima (GCF, por sus siglas en inglés), Kristin Lang, expresó: “Este proyecto representa un gran paso para Costa Rica. Aprovechar la generación del país basada en casi un 100% de energía limpia y renovable para impulsar los nuevos trenes permitirá reducir significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero y ofrecerá un transporte más seguro y ágil. En el GCF nos enorgullece asociarnos con el BCIE y con el Gobierno de Costa Rica para desarrollar un sistema de transporte moderno y sostenible para las personas del Gran Área Metropolitana.”

Álvaro Bermúdez Peña, presidente ejecutivo de INCOFER manifestó: “nos propusimos optimizar este proyecto con una visión clara: entregar a los costarricenses una propuesta sólida, alineada con las necesidades reales de la población y sin endeudar innecesariamente al país. No solo representa un avance técnico, sino también un compromiso cumplido con Costa Rica”.

El proyecto priorizará la integración de modos de transporte, asegurando la vinculación con otros sistemas de movilidad, las estaciones contarán con accesos eficientes a paradas de buses, taxis y espacios para bicicletas, facilitando una conexión fluida entre distintos medios de transporte. Además, se estima que con la operación de este importante proyecto país se logre la reducción de6.54 millones tCO2 de emisionesde gases de efecto invernadero, entre muchos otros beneficios.