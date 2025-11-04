Costa Rica: American Airlines inaugura nueva ruta de San José a Chicago

La aerolínea ofrecerá un servicio diario de temporada a Chicago desde San José, aumentando su operación invernal a 99 vuelos semanales en Costa Rica.

Por Revista Summa

American Airlines inauguró ayer un nuevo servicio de temporada desde el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (SJO) al Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago (ORD). Esta nueva ruta a ORD complementará las operaciones de la aerolínea en Costa Rica, con la cual se incluirán hasta 99 vuelos semanales en temporada alta a seis centros de conexiones en Estados Unidos, incluyendo Dallas Fort Worth (DFW), Miami (MIA), Charlotte (CLT), Nueva York (JFK), Filadelfia (PHL) y ORD.

“En American Airlines nos enorgullece y entusiasma lanzar el servicio diario entre San José y Chicago, mientras continuamos expandiendo nuestra operación en la capital del país”, dijo Rafael Sánchez, Gerente Regional de Operaciones para Centroamérica y el Caribe Occidental. “Con esta nueva ruta, los clientes podrán conectar con nuestro hub en Chicago, con más de 465 vuelos diarios a más de 160 destinos”.

“La inauguración de esta nueva ruta con American Airlines refuerza el papel del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría como un punto estratégico para la conectividad aérea del país. Chicago es un mercado clave tanto para el turismo como para los viajes de negocios, y contar con esta conexión directa permitirá seguir impulsando la llegada de visitantes y fortalecer el intercambio entre ambas naciones. En AERIS celebramos este crecimiento, que refleja la confianza de las aerolíneas en Costa Rica y en la experiencia que ofrecemos a los pasajeros desde el principal aeropuerto del país”, comentó Ricardo Hernández, Director Ejecutivo de AERIS, gestor del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

El servicio estacional entre SJO y ORD operará diariamente hasta el 6 de abril de 2026, en Boeing 737 con capacidad para 172 pasajeros, incluyendo 16 asientos de clase ejecutiva.

Horario ORD – SJO

Ruta Notas del servicio Salida* Llegada* Equipo

ORD SJO El servicio temporal operará del 2 de noviembre al 6 de abril, 2026. 5:13 p.m. 10:13 p.m. Boeing 737

SJO ORD 6:00 a.m. 11:29 a.m.

*Hora local

American Airlines en Costa Rica

Durante esta temporada, American operará hasta 43 vuelos semanales desde Liberia (LIR) y hasta 56 vuelos semanales desde SJO, aumentando su capacidad de asientos en Costa Rica en un 17%.