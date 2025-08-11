Costa Rica: AMBACAR se expande e inaugura nueva sucursal en San Carlos

Nueva sede cuenta con moderno showroom y taller de servicio.

Por Revista Summa

Como parte de su expansión en Costa Rica AMBACAR, empresa distribuidora de vehículos chinos, inauguró este viernes 8 de agosto una nueva sucursal en San Carlos, dando así cobertura a una región de creciente desarrollo como es la Zona Norte.

La nueva sede alberga un moderno showroom, así como un taller de servicio. Se encuentra ubicada en Ciudad Quesada, frente al Mall El Encuentro y operará en un horario de lunes a viernes de 8 am a 6 pm, mientras que los sábados será de 8 am a 3 pm.

Las nuevas instalaciones tienen 710m2 de construcción y cuenta con un amplio parqueo para comodidad de los clientes. Esta iniciativa también será fuente de empleo local. En un inicio se contará con el apoyo de 10 colaboradores, todos residentes en la zona.

“AMBACAR cuenta con una sólida presencia en Costa Rica desde hace más de 25 años. Este tipo de proyectos evidencian el crecimiento que nuestra empresa ha estado registrando. Queremos estar más cerca de nuestros clientes y ofrecerles modelos que se distinguen por su calidad, modernos diseños, seguridad y tecnología de avanzada”, explicó Santiago de Priede.

Dentro de esta misma estrategia de consolidación de su presencia en el país, AMBACAR ha lanzado este año cuatro nuevos modelos de vehículos. Se trata del Glory 500 y el Jetour X50 (en Expomóvil), así como dos poderosos representantes de la familia GWM, el pick up Poer 2.4 y el SUV Haval H9, presentados al público oficialmente semanas atrás. En el corto plazo se introducirá otro nuevo modelo.

En Costa Rica, el Poer ha sido, por los últimos dos años, el pick up chino de más ventas en el país. Y se espera que continúe esa tendencia, pues de hecho la nueva Poer 2.4 es la versión más potente y mejorada de este conocido modelo.

Cabe destacar que AMBACAR es pionero en Costa Rica en la introducción de los modelos de Great Wall Motors (GWM), desde hace 22 años. Gracias a esto, Costa Rica fue el primer país en Latinoamérica en contar con esta poderosa marca china.