Costa Rica: Almacenes El Rey anuncia feria de empleo con más de 300 plazas disponibles

Por Revista Summa

Almacenes El Rey invita a todas las personas interesadas a participar en la próxima feria de empleo, que se llevará a cabo el jueves 9 de octubre en la Antigua Aduana, San José, en un horario de 8:30 a.m. a 4:00 p.m.

Durante la actividad, se ofrecerán más de 300 plazas para puestos de cajeros y dependientes, con el objetivo de reforzar el equipo de trabajo de cara al cierre de año y la temporada alta.

Para aplicar, se requiere tener noveno año aprobado, contar con buena actitud y orientación al servicio, así como la disponibilidad para trabajar en diferentes horarios.

“En Almacenes El Rey creemos en el crecimiento conjunto, por eso, más allá de ofrecer empleo, brindamos oportunidades reales de desarrollo dentro de un ambiente laboral positivo y estable. Invitamos a todas las personas con ganas de superarse a formar parte de esta gran familia”, explicó Stephanie Vásquez, Coordinadora de Atracción y Talento de Almacenes El Rey.

Quienes se integren a la compañía, podrán disfrutar de una serie de beneficios como salario competitivo, alimentación según horario, celebraciones especiales, descuentos en compras, capacitación constante, excelente ambiente laboral y oportunidades de desarrollo profesional.

Aplicación virtual

Las personas que no puedan acudir a la feria, también podrán aplicar de forma virtual a través del sitio oficial de reclutamiento: https://reclutamiento.almaceneselrey.com. Deben buscar la campaña activa bajo el nombre: “Cajeros Dependientes 2025”

El Rey a lo largo de más de dos décadas

La empresa de capital 100% costarricense, cuenta con 18 almacenes ubicados en las siete provincias del país y emplea a más de 1300 personas. Cada punto de venta cuenta con amplio parqueo para brindar una mayor comodidad y seguridad a todos los clientes.

El equipo de trabajo cuenta con un excelente servicio al cliente y está capacitado para guiar a todas las personas que les visiten en su compra, y que la experiencia sea única y provechos.