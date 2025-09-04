Costa Rica: Almacenes El Rey abre más de 350 plazas laborales en todo el país

Las plazas disponibles son para puestos de cajeros dependientes.

Por Revista Summa

Almacenes El Rey, empresa costarricense con más de 28 años de trayectoria en el sector retail, anuncia la apertura de más de 350 nuevas plazas laborales disponibles en sus tiendas a nivel nacional.

Se trata de puestos como cajeros dependientes, disponibles tanto para personas con disponibilidad inmediata como para aquellas que requieran acordar su ingreso.

“Sabemos que muchas personas buscan oportunidades reales de empleo formal y estable. Esta es una gran ocasión para quienes desean integrarse a una empresa sólida, con enfoque humano y oportunidades de desarrollo. En Almacenes El Rey creemos en el crecimiento conjunto: de la empresa y de su gente”, señaló Stephanie Vásquez, coordinadora de Talento Humano de Almacenes El Rey.

Cómo postular y dónde serán las ferias

Las personas interesadas pueden asistir a la feria de empleo que le quede más cerca de su residencia, y presentarse con su currículo impreso o digital.

● Lunes 8 de septiembre:

○ Municipalidad de Cartago, en un horario de 9 a.m. a 3 p.m.

○ Almacén El Rey de Escazú, en un horario de 9 a.m. a 6 p.m.

○ Municipalidad de Alajuela, en la Casa de la Cultura, en un horario de 9 a.m. a 4 p.m.

● Jueves 11 de septiembre:

○ Centro de Distribución (CEDI) en El Coyol de Alajuela, de 9 a.m. a 4 p.m. Las personas interesadas en asistir en esta fecha recibirán un recorrido por las instalaciones y, ese mismo día, realizarán la entrevista laboral.

● Lunes 22 de septiembre:

○ Municipalidad de Heredia, en el Centro Cultural Omar Dengo, de 9 a.m. a 4 p.m.

Quienes no puedan asistir personalmente pueden enviar su información a través del sitio oficial de reclutamiento: https://reclutamiento.almaceneselrey.com, buscando la campaña activa “Cajeros Dependientes 2025”.

“Invitamos a todas las personas interesadas en formar parte de nuestra familia a acercarse, conversar con nosotros y conocer lo que significa trabajar en El Rey. Para quienes no puedan trasladarse a las sedes de feria, también pueden dejar su hoja de vida en el almacén que les quede más cercano”, finalizó Vásquez.

Beneficios para los colaboradores

Además de la estabilidad laboral, El Rey ofrece una serie de beneficios que refuerzan su compromiso con el bienestar de su equipo. Entre ellos:

● Salario competitivo.

● Celebraciones de fechas festivas.

● Plan de sucesión y desarrollo.

● Excelente ambiente laboral.

● Alimentación según horario.

● Capacitación constante.

● Descuentos en compras.

El Rey a lo largo de más de dos décadas

La empresa de capital 100% costarricense, cuenta con 18 almacenes ubicados en las siete provincias del país y emplea a más de 1300 personas. Cada punto de venta cuenta con amplio parqueo para brindar una mayor comodidad y seguridad a todos los clientes.

El equipo de trabajo cuenta con un excelente servicio al cliente y está capacitado para guiar a todas las personas que les visiten en su compra, y que la experiencia sea única y provechosa.