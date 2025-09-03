Costa Rica: AGECO le invita a participar en feria de empleo en Escazú

Feria será inclusiva para personas mayores de 45 años y personas con discapacidad y ofrece más de 400 plazas con opciones para puestos profesionales y operativos.
Por Revista Summa
La Asociación Gerontológica Costarricense, (AGECO) por medio de su Programa Sigo Vigente+45 es co organizadora, junto con la Municipalidad de Escazú, la Agencia Nacional de Empleo y el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) de una feria de empleo inclusiva para personas mayores de 45 años y personas con discapacidad que se realizará este 5 de setiembre en el Gimnasio Villa Ecológica Deportiva en Escazú de 11:00 a.m. a 3:00 p.m.
AGECO pone a disposición más de 100 vacantes inclusivas para personas de 45 años o más disponibles que puede consultar desde ya en la bolsa de empleo Talento Senior+45 https://www.elempleo.com/cr/sitio-empresarial/talento-senior?v2=true
Además, se tendrá en la feria un puesto informativo para que las personas conozcan del Programa Sigo Vigente+45 y reciban asesoría de revisión del currículum.
Esta actividad busca llenar 400 puestos vacantes tanto para personas profesionales como para personal operativo que requieren a 20 empresas inscritas en la feria:
- Nestlé Costa Rica
- Corporación K-9
- American Data Networks
- Courtyard by Marriott San José Escazú
- POPS
- Ópticas Münkel
- McDonald´s
- Grupo Nitidos
- KFC
- Hotel Real Intercontinental
- Mayca Distribuidores S.A.
- GPS – Grupo Preselección
- Bimbo Global Services
- Marriott AC Escazú
- Marriott Residence Inn Escazú
- Walmart México y Centroamérica
- Grupo PRO
- Red de Servicios de Salud S.A.
- Cargill
- Pequeño Mundo
Feria de empleo inclusivo con la edad:
• Lugar: Gimnasio Villa Ecológica Deportiva Escazú
• Fecha: viernes 5 de setiembre
• Hora: de 11:00 a.m. hasta las 3:00 p.m.
La feria contará con intérprete de Lengua de Señas Costarricense (LESCO).