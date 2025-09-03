En Septiembre llega el ranking de las Empresas con Mejor Reputación Corporativa 2025
En Septiembre llega el ranking de las Empresas con Mejor Reputación Corporativa 2025

Costa Rica: AGECO le invita a participar en feria de empleo en Escazú

Sep 3, 2025 | Noticias de Hoy

Feria será inclusiva para personas mayores de 45 años y personas con discapacidad y ofrece más de 400 plazas con opciones para puestos profesionales y operativos.

Por Revista Summa

La Asociación Gerontológica Costarricense, (AGECO) por medio de su Programa Sigo Vigente+45 es co organizadora, junto con la Municipalidad de Escazú, la Agencia Nacional de Empleo y el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) de una feria de empleo inclusiva para personas mayores de 45 años y personas con discapacidad que se realizará este 5 de setiembre en el Gimnasio Villa Ecológica Deportiva en Escazú de 11:00 a.m. a 3:00 p.m.

AGECO pone a disposición más de 100 vacantes inclusivas para personas de 45 años o más disponibles que puede consultar desde ya en la bolsa de empleo Talento Senior+45 https://www.elempleo.com/cr/sitio-empresarial/talento-senior?v2=true

Además, se tendrá en la feria un puesto informativo para que las personas conozcan del Programa Sigo Vigente+45 y reciban asesoría de revisión del currículum.

Esta actividad busca llenar 400 puestos vacantes tanto para personas profesionales como para personal operativo que requieren a 20 empresas inscritas en la feria

  1. Nestlé Costa Rica
  2. Corporación K-9
  3. American Data Networks
  4. Courtyard by Marriott San José Escazú
  5. POPS
  6. Ópticas Münkel
  7. McDonald´s
  8. Grupo Nitidos
  9. KFC
  10. Hotel Real Intercontinental
  11. Mayca Distribuidores S.A.
  12. GPS – Grupo Preselección
  13. Bimbo Global Services
  14. Marriott AC Escazú
  15. Marriott Residence Inn Escazú
  16. Walmart México y Centroamérica
  17. Grupo PRO
  18. Red de Servicios de Salud S.A.
  19. Cargill
  20. Pequeño Mundo

Feria de empleo inclusivo con la edad:

•           Lugar:  Gimnasio Villa Ecológica Deportiva Escazú

•           Fecha: viernes 5 de setiembre

•           Hora: de 11:00 a.m. hasta las 3:00 p.m.

La feria contará con intérprete de Lengua de Señas Costarricense (LESCO).

