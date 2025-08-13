Costa Rica: AGECO invita a feria de empleo inclusiva con la edad

Público general y en especial personas con más de 45 años tendrán oportunidades laborales en feria de empleo que organizan ASEPRAXAIR y LINDE en coordinación con AGECO.

Por Revista Summa

La Asociación Gerontológica Costarricense, (AGECO) por medio de su Programa Sigo Vigente + 45 invita a la Feria de empleo inclusiva con la edad. Esta actividad es promovida por la Asociación Solidarista de Empleados de PRAXAIR (ASEPRAXAIR) y la empresa LINDE en coordinación con la Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO) y su Programa Sigo Vigente+45 que promueve el empleo formal de las personas de más de 45 años.

Por segunda ocasión en este 2025, AGECO se une con LINDE y ASEPRAXAIR para brindar oportunidades laborales a personas oferentes de más de 45 años en la Feria de en la se contará con prospectiva de contratación de personas de más de 45 según la Ley N°10079: Ley de promoción del Empleo de personas mayores de 45 años, no obstante, pueden participar personas de todas las edades con deseos de trabajar y de aportar a este sector industrial.

La feria se realizará en modalidad presencial este lunes 18 de agosto para que las personas conozcan más sobre las vacantes activas y puedan aceptar directamente y en sitio su postulación.

Quienes participen deben de aportar el currículum actualizado, copia de la cédula y otros documentos comprobatorios según vacante (todos los requisitos de las vacantes están disponibles en las redes sociales de las organizaciones involucradas en la feria).

Entre las vacantes disponibles se encuentran conductor B4, técnico de servicio al cliente, operador, ayudante de procesos y vendedor. Estas plazas son tercerizadas y cumplen con las garantías de ley.

Feria de empleo inclusivo con la edad: