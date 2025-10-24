Costa Rica; Aeropuerto Juan Santamaría inaugura la temporada de vuelos estacionales con tres rutas internacionales clave

La reactivación de estas rutas internacionales refleja la confianza en Costa Rica como destino competitivo en la región.

Por Revista Summa

El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (AIJS), operado por AERIS Holding, anuncia el inicio de la temporada de vuelos estacionales con la llegada de tres importantes aerolíneas que conectarán al país con Europa y Norteamérica.

El 28 de octubre se reactiva la ruta de British Airways hacia Londres, con 3 frecuencias semanales, el 26 de octubre regresa KLM con la conexión a Ámsterdam, con 5 frecuencias a la semana y el 31 de octubre inicia operaciones Air Transat con la ruta hacia Montreal con 1 frecuencia en Octubre, 2 en noviembre y 4 en diciembre. El 1 de noviembre se reactiva la ruta de Air Transat hacia Toronto con 1 frecuencia en los meses de octubre y noviembre y 3 en diciembre. Estas conexiones refuerzan la conectividad aérea de Costa Rica con tres mercados estratégicos para el turismo nacional.

“El inicio de la temporada de vuelos estacionales es clave para fortalecer la conectividad aérea del país antes de la temporada alta. En particular, la reactivación de las rutas hacia el Reino Unido y los Países Bajos amplía la oferta de vuelos directos con Europa, procedentes de dos de nuestros principales mercados emisores del Viejo Continente. Asimismo, el aumento de frecuencias hacia Toronto y Montreal llega en un momento ideal para los canadienses que eligen Costa Rica como su destino de vacaciones de fin de año. Este incremento en la oferta de vuelos no solo facilita la llegada de más visitantes, sino que también impulsa el empleo y activa los encadenamientos turísticos en distintas regiones del país”, señaló William Rodríguez, ministro de Turismo.

Cada una de estas rutas es fundamental para el ingreso de visitantes provenientes de regiones clave: el Reino Unido, los Países Bajos y Canadá, países que representan un alto potencial para la llegada de turistas con estadías prolongadas y un significativo impacto en la economía local. Además, estos vuelos amplían las opciones para los costarricenses que viajan por negocios, estudios o turismo.

“Con el inicio de la temporada de vuelos estacionales, reafirmamos nuestro compromiso de ofrecer la mejor experiencia a los pasajeros y de fortalecer la conectividad internacional del país. La llegada de aerolíneas como British Airways, KLM y Air Transat no solo incrementa las oportunidades de viaje, sino que también impulsa directamente al turismo y a la economía costarricense”, afirmó Ricardo Hernández, Director Ejecutivo de AERIS.

Estas rutas se suman a la red de 37 destinos directos a los que conecta actualmente el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría mediante 25 aerolíneas. Esta amplia oferta de conexiones posiciona al SJO como un punto estratégico en Centroamérica, facilitando la llegada de turistas desde diferentes regiones del mundo y ofreciendo más opciones de viaje para los costarricenses.

De esta manera, el Aeropuerto Juan Santamaría continúa consolidándose como la principal puerta de entrada y salida de Costa Rica, garantizando altos estándares de servicio, seguridad y sostenibilidad, en línea con su visión de brindar una auténtica experiencia “Pura Vida” a cada pasajero.