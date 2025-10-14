Costa Rica: Aeropuerto Internacional Juan Santamaría recibe reconocimiento Green Airport

96 enjambres han sido rescatados desde 2020 gracias a este programa.

Por Revista Summa

El programa “Amigos de las Abejas” fue el factor principal para que el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (AIJS) recibiera el prestigioso galardón Green Airport Recognition 2025 otorgado por ACI-LAC, en la categoría Biodiversidad y Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN).

Esta iniciativa promueve las prácticas más avanzadas para minimizar la huella ambiental de la aviación, así como los proyectos innovadores que protegen la biodiversidad, restauran los ecosistemas y aplican soluciones naturales.

AERIS, gestor del AIJS, presentó este año a concurso el proyecto “Amigos de las Abejas”, que es pionero en su tipo y que une dos ejes esenciales en la gestión aeroportuaria moderna: la seguridad operacional y la conservación de la biodiversidad.

Desde su implementación, en 2020, se ha logrado la recuperación y reubicación segura de 96 enjambres de abejas. Para ello, AERIS desarrolló un protocolo especializado en conjunto con el Cuerpo de Bomberos del aeropuerto, autoridades ambientales y la apicultora certificada María Elena Naranjo. En lo que va del 2025, ya se han gestionado 22 rescates adicionales, lo que evidencia la madurez del programa y su impacto positivo en la conservación de polinizadores esenciales para la biodiversidad.

“El entorno del aeropuerto, con amplios espacios abiertos, es un sitio habitual de descanso para las abejas. Contar con un protocolo especializado ha sido clave para proteger tanto a las abejas como las operaciones, reforzando nuestro compromiso con la sostenibilidad y la seguridad”, explicó Adriana Bejarano, Gerente de SMS y Gestión Ambiental de AERIS.

El Programa Integral de Manejo y Conservación de Abejas nació como una alternativa sostenible a las antiguas prácticas de eliminación de enjambres. Hoy, combina capacitación al personal, protocolos de rescate y reubicación segura, y la creación de un apiario temporal que sirve como refugio antes de trasladar las colonias a fincas acreditadas. Su ejecución involucra una red de aliados institucionales, entre ellos el MAG, SINAC, SENASA, DGAC, Ministerio de Salud y las municipalidades de Alajuela y Belén, bajo la coordinación del Comité Externo de Control de Fauna.

“El Programa de Control de Fauna del AIJS incorpora la protección de las abejas como un componente esencial de nuestra gestión ambiental. Esta labor refleja el compromiso de AERIS con una sostenibilidad que va más allá de la operación aeroportuaria y contribuye activamente a la conservación de la biodiversidad”, comentó Álvaro Arguedas, Gerente de Operaciones de AERIS.

El Green Airport Recognition se otorga a proyectos que cumplen con altos estándares de involucramiento directivo, rentabilidad, sostenibilidad e innovación. Este proyecto no solo cumple con estos criterios, sino que también alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible: 2. Hambre Cero, 11. Ciudades y Comunidades Sostenibles y 15. Vida de Ecosistemas Terrestres, reforzando el compromiso con la sostenibilidad y el equilibrio ambiental.

La visión de AERIS es continuar elevando sus estándares ambientales, innovando y desarrollando proyectos que sigan reduciendo la huella de carbono e hídrica del aeropuerto, consolidándolo como un referente internacional de sostenibilidad en la aviación.

“El Green Airport Recognition representa una muestra tangible de cómo la innovación ambiental puede convertirse en una herramienta de competitividad y responsabilidad empresarial”, finalizó Ricardo Hernández, Director Ejecutivo de AERIS.