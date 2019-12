Costa Rica: Aeropuerto de Liberia cierra 2019 con arribo de dos nuevos vuelos

Vuelo de American Airlines proveniente de Nueva York y servicio JetBlue Mint desde Boston aterrizaron este sábado en el Daniel Oduber Quirós.

Por Revista Summa

El Aeropuerto Daniel Oduber Quiros recibió con menos de una hora de diferencia el vuelo inaugural de American Airlines proveniente de la terminal aérea JFK en New York (11:30 a.m.) y el vuelo de JetBlue con su línea Premium Mint procedente del aeropuerto internacional Logan en Boston (12:15 p.m.).



Con estos dos nuevos vuelos provenientes de la costa este de Estados Unidos se robustece y amplía la conectividad para que los turistas estadounidenses visiten Costa Rica.



Estados Unidos de Norteamérica es el principal mercado emisor de turistas al país. De enero a noviembre de 2019 el país contabilizó 1 148 488 llegadas de estadounidenses por la vía aérea, lo cual representa un 5,25 % de crecimiento en relación con ese mismo período del año anterior.

De ese total, el Aeropuerto Daniel Oduber Quirós ha recibido 394 306 turistas provenientes de los Estados Unidos un incremento del 8,4%.



Maria Amalia Revelo, Ministra de Turismo, resaltó el trabajo continuo y planificado de la estrategia de atracción de líneas aéreas del Instituto Costarricense de Turismo en alianza con la empresa privada para el fortalecimiento de la conectividad aérea de Costa Rica y los frutos significativos que ha rendido en el mercado de Estados Unidos.



Para César Jaramillo, gerente general de CORIPORT la llegada de estos dos nuevos vuelos sigue validando el potencial como destino que tiene Guanacaste. Hoy recibimos una ruta desde Boston del exclusivo JetBlue MINT, además de la ruta Liberia-Nueva York de American. “Estas dos buenas noticias culminan un año lleno de logros, en el que alcanzamos un crecimiento del 7% en la cantidad de asientos en comparación con el año anterior” señaló.



En 2017 la estadía y gasto promedio de los estadounidenses se estimó en 10,1 noches y US$171,6 diarios. Algunos de los lugares y actividades que prefieren estos turistas en Costa Rica son: sol y playa, trekking (con zapatos especializado – caminatas por senderos), hiking (terreno más dificil), entre otros.



Liberia conecta de forma directa con New York

El vuelo de America Airlines JFK – LIR que inició este 21 de diciembre tendrá una frecuencia semanal (sábados) saliendo de Nueva York a las 7:00 a.m. para arribar a Liberia a las 11.30 a.m.; del Daniel Oduber despegará a las 12.53 p.m.. hacia Nueva York, donde arribará a las 7 p.m.



“Este nuevo vuelo de American Airlines procedente de la ciudad de Nueva York en la costa este de los Estados Unidos, suma 8.320 asientos al aeropuerto internacional Daniel Oduber Quirós en Guanacaste, fortaleciendo la conectividad aérea de Costa Rica y sin duda alguna la actividad económica nacional de la cual el turismo es columna vertebral”, expresó María Amalia Revelo, Ministra de Turismo.

La aeronave B737-800 de American Airlines destinada para este vuelo tiene 16 asientos en Primera Clase, 30 asientos en Main Cabin Extra con espacio adicional, y 114 asientos en la Cabina Principal.

JetBlue Mint vuela por primera vez desde Boston



“La modalidad Mint de la aerolínea JetBlue, regresa por segundo año consecutivo al aeropuerto Daniel Oduber. El año pasado, Liberia fue la primera ciudad Latinoamericana en recibir este tipo de aeronave procedente de Nueva York y este año Guanacaste repite, esta vez desde Boston. El vuelo Mint es un servicio personalizado que nos acerca aún más a nuestro principal mercado emisor de turistas, Estados Unidos un mercado potencial de 24 millones de personas”, subrayó la Ministra de Turismo.



La introducción de la modalidad Mint entre Boston y Liberia añade a los esfuerzos continuos de la aerolínea JetBlue por expandir su galardonada experiencia premium en rutas transversales en los Estados Unidos, el Caribe y Latinoamérica.



La aerolínea opera más de 80 vuelos diarios Mint en 15 ciudades de JetBlue. En casi todas estas rutas, JetBlue es la única aerolínea que ofrece vuelos regularmente programados con asientos completamente reclinables. El Airbus A321 con Mint de JetBlue cuenta con la experiencia moderna central de la aerolínea para los clientes sentados en todo el avión. Las características centrales del interior del Airbus A321 incluyen pantallas de televisión de 10 pulgadas que ofrecen entretenimiento gratuito, cómodos asientos con el mayor espacio entre sillas en clase económica (a) y tomacorrientes disponibles para todos los clientes.



Desde su lanzamiento en el 2014, Mint se ha convertido en una de las maneras favoritas para viajar para celebridades, ejecutivos de tecnología, creativos y empresarios. Ahora los turistas que utilizan esta línea Premium podrán volar a Libera desde Boston.