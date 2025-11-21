Costa Rica: AERIS lanza el Alajuela City Tour para conectar a los pasajeros del Aeropuerto Juan Santamaría

La iniciativa busca promover el turismo urbano y fortalecer la economía local, invitando a los viajeros a descubrir la esencia cultural y gastronómica de Alajuela antes de su vuelo.

Por Revista Summa

Con el propósito de fortalecer el vínculo entre el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (AIJS) y la ciudad que lo acoge, AERIS, gestor del aeropuerto, anunció el lanzamiento del Alajuela City Tour, una nueva experiencia que invita a los pasajeros con horas previas a su vuelo a conocer los principales atractivos culturales e históricos del cantón central de la provincia.

La iniciativa es impulsada de manera conjunta por la Cámara de Comercio, Industria, Turismo y Agricultura de Alajuela y AERIS Holding Costa Rica, en alianza con la Municipalidad de Alajuela, la Universidad Técnica Nacional (UTN), la Oficina de Información Turística de Alajuela y el Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, quienes unieron esfuerzos para crear un recorrido que celebra la identidad alajuelense y promueve el desarrollo económico local.

“El Alajuela City Tour busca ir más allá de la experiencia tradicional del pasajero. Queremos que quienes transitan por el aeropuerto descubran la historia, la cultura y la calidez de la ciudad que les da la bienvenida o los despide. Es una forma de conectar el turismo aéreo con el turismo local y de generar beneficios directos para la comunidad”, explicó Valeria Chanto, Encargada de Comunicación de AERIS.

El recorrido, que parte desde el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, incluye visitas guiadas a lugares emblemáticos del casco histórico de Alajuela, como el Monumento a Juan Santamaría, el Boulevard Carlos Luis Fallas, el Parque Central, el Museo Histórico Cultural Juan Santamaría y la Plaza Tomás Guardia.

Durante el trayecto, los visitantes podrán disfrutar de una experiencia cultural y gastronómica auténtica, acompañada por estudiantes de Hospedaje y Gastronomía de la UTN, quienes participan como guías turísticos y edecanes, fortaleciendo su formación académica con una vivencia de campo real. La experiencia también incluye presentaciones de bailes folclóricos y degustación de cafés de especialidad, que enriquecen el recorrido y permiten a los viajeros conectar aún más con la esencia cultural de Alajuela.

El Alajuela City Tour también promueve el encadenamiento con pequeños emprendedores, artesanos y actores culturales locales, quienes ahora cuentan con espacios para mostrar y comercializar sus productos, como la Tienda de Artesanos Alajuelenses en la Plaza Tomás Guardia, una de las paradas oficiales del recorrido.

Esta integración potencia la formalización de los oficios, abre oportunidades laborales y diversifica la oferta cultural y turística de la ciudad, impulsando una economía más inclusiva y sostenible.

“AERIS se ha convertido en un aliado estratégico para la provincia. Su compromiso con el turismo local permite que Alajuela deje de ser solo una ciudad de paso y se consolide como un destino cultural y gastronómico con identidad propia”, comentó Karlina Guzmán, Directora Ejecutiva de la Cámara de Comercio e Industria de Alajuela.

El Alajuela City Tour busca posicionar al cantón como un destino recurrente dentro del turismo urbano costarricense, aprovechando su cercanía con el principal aeropuerto del país y su riqueza histórica. Este proyecto refleja el esfuerzo conjunto de instituciones públicas, academia, sector privado y comunidad local para mejorar los espacios públicos, dinamizar el comercio y generar bienestar social.

El Alajuela City Tour ofrece una experiencia integral que prioriza la comodidad y seguridad de los viajeros. El paquete, con un costo de $40, incluye transporte desde y hacia el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, acompañamiento de un actor–guía, póliza de riesgos, refrigerio, y la ventaja de Fast Track al regreso al aeropuerto, permitiendo un tránsito más ágil hacia su vuelo. Además, los pasajeros cuentan con el resguardo seguro de su equipaje en el aeropuerto bajo todos los protocolos de seguridad e impuestos incluidos, garantizando una experiencia fluida y sin contratiempos desde el inicio hasta el final del recorrido.

Los pasajeros interesados en conocer más detalles sobre el recorrido podrán acercarse a los stands informativos ubicados en el lobby del aeropuerto, donde recibirán asistencia personalizada. El Alajuela City Tour estará disponible todos los días en dos horarios, a las 10:00 a. m. y 3:00 p. m., facilitando que los viajeros elijan el momento que mejor se ajuste a su itinerario.

Con esta acción, AERIS reafirma su compromiso con la sostenibilidad, la innovación y la proyección de Alajuela como punto de partida de la experiencia Pura Vida, integrando la movilidad aérea con la identidad cultural costarricense.