Costa Rica: AERIS anuncia nuevas obras de expansión y modernización en el Aeropuerto Juan Santamaría

Se trata de dos proyectos adicionales que dan continuidad al proceso de modernización de la infraestructura aeroportuaria de Costa Rica.

Por Revista Summa

AERIS Holding, gestor del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (AIJS), continúa con la implementación del Plan Maestro 2023-2042. En 2025 inició la expansión de su Terminal Internacional, la cual ya presenta un progreso del 37 %. Esta obra contempla la incorporación de más de 10.000 m² hacia el oeste, lo que permitirá incrementar la capacidad operativa y brindar mayor comodidad a los pasajeros. También incluye la modernización del sistema de manejo de equipaje y la ampliación del lobby hacia el norte, con el fin de optimizar los flujos en los controles de seguridad y preembarque.

Asimismo, el gestor anunció oficialmente el inicio de dos nuevas obras clave como parte del Plan Maestro 2023-2042: la construcción de la Plataforma Remota Oeste y obras complementarias, y el Realineamiento de la calle de servicio y la habilitación de un segundo acceso al Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SEI).

La Plataforma Remota se ampliará en aproximadamente 34.500 m² la plataforma de estacionamiento de aeronaves, sumando siete nuevas posiciones (cuatro para aeronaves medianas y tres para aeronaves de gran tamaño), junto con una zona exclusiva para pruebas de motor, sistema de drenaje especializado y alumbrado LED de alta eficiencia energética. Por su parte, el proyecto de Realineamiento de calle de servicio y acceso al SEI solventa una necesidad operativa crítica al realinear la vía de servicio ubicada al sur de la calle de rodaje K y habilitar un segundo acceso al SEI, mejorando los tiempos de respuesta ante emergencias.

Ambos proyectos no solo fortalecen la infraestructura del aeropuerto, sino que también contribuyen al cumplimiento de metas estratégicas del Plan Maestro, tales como la mejora continua de la seguridad operacional, la eficiencia en la atención de vuelos y la sostenibilidad ambiental. Estas obras permiten adaptar la terminal a las necesidades crecientes del tráfico aéreo, aumentar la disponibilidad de posiciones para aeronaves de mayor tamaño, reducir cuellos de botella y asegurar tiempos de respuesta más ágiles ante situaciones críticas.

Estas obras forman parte de una visión integral de crecimiento sostenible, eficiente y seguro, enmarcada en una inversión estratégica de $390 millones que se desarrollará en diferentes etapas hasta el 2027. Asimismo, cumplen con los estándares técnicos más exigentes, utilizando metodologías de diseño de la Administración Federal de Aviación (FAA) y la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), con lo que se garantiza calidad, seguridad y sostenibilidad en cada fase del desarrollo.

Los proyectos se ejecutarán entre noviembre de 2025 y diciembre de 2026, en una única fase constructiva que contempla una planificación detallada, cierres puntuales y ventanas nocturnas que eviten afectaciones significativas a la operación aeroportuaria. El desarrollo se realiza bajo una estructura de control robusta entre la constructora, la inspectora de la obra y la empresa verificadora independiente, todo bajo la supervisión integral de AERIS por parte de las áreas de ingeniería, operaciones, salud ocupacional y medio ambiente.

Este modelo garantiza trazabilidad, cumplimiento normativo y transparencia en cada fase del proceso, brindando certeza técnica y confianza a todos los sectores involucrados.

Compromiso con la seguridad, el ambiente y las comunidades

Como parte de su estrategia de sostenibilidad, AERIS ha puesto en marcha un plan riguroso de seguridad operacional, gestión ambiental y salud ocupacional, que incluye desde controles diarios de FOD (objetos extraños en pista), control de fauna y protocolos eléctricos, hasta monitoreo de ruido, vibraciones, manejo de residuos peligrosos y sistemas de respuesta ante derrames. Las comunidades aledañas también han sido consideradas, con planes de circulación de maquinaria que minimicen el impacto y comunicación constante con los actores clave.

Estas obras no solo representan un salto de calidad para la infraestructura aérea de Costa Rica, sino que reflejan el compromiso de AERIS con una operación moderna, segura y sostenible, que impulse el desarrollo del país desde su principal puerta de entrada.