Costa Rica activa campaña de publicidad en exteriores en New York, Chicago y Toronto

Con una extensión de la campaña Only The Essentials, focalizada en publicidad exterior en puntos estratégicos de alto tráfico de conductores y transeúntes, nuestro país, refuerza su posicionamiento como un destino de experiencias únicas y esenciales en Estados Unidos y Canadá.

Por Revista Summa

Los millones de pasajeros de vehículos y los transeúntes que se movilicen a sus actividades cotidianas en New York, Chicago y Toronto podrán apreciar atractivas imágenes de playas, naturaleza, ríos, cataratas, volcanes, puentes colgantes y la amplia biodiversidad que ofrece Costa Rica, sin duda, una invitación expresa para realizar una pausa de la estresante rutina de esas cosmopolitas ciudades norteamericanas y tomarse un descanso en nuestro país en sus próximas vacaciones.

Precisamente, durante enero y febrero se activó la campaña de publicidad en exteriores del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) en Estados Unidos y Canadá. La iniciativa es una extensión de la campaña “Only The Essentials” y está conformada por pantallas digitales de gran formato, vallas estáticas de gran tamaño, así como en pantallas interactivas en forma de cubo y otras de formato medio, colocadas en locaciones y en terminales de transporte publico de amplio tráfico de personas y conductores de vehículos.

Adicionalmente, la campaña en medios externos se complementará con pauta especializada en medios digitales como en buscadores, redes sociales y medios relacionados con canales de comercialización de publicidad en ambos países norteamericanos, como por ejemplo Google, Microsoft, Bing, Travel Desk y Expedia, así como redes sociales tales como TikTok, Facebook e Instagram.

Carolina Trejos, directora de Mercadeo del ICT resaltó que esta campaña en medios exteriores forma parte de a los esfuerzos estratégicos permanentes de promoción y mercadeo, desarrollados con el objetivo para invitar a los turistas potenciales con alto interés en viajar a Costa Rica (best prospects) a tomar la decisión final de viaje, mediante imágenes impactantes y mensajes poderosos para vivir la experiencia en carne propia sin que nadie se la explique, como por ejemplo, “meant to be experienced, not explained”, incluida en uno de los más grandes espectaculares.

“En esta ocasión, continuamos realizando acciones estratégicas y creativas, focalizadas en esta ocasión en New York, Chicago y Toronto, tres de las ciudades que concentran miles de nuestros mejores prospectos y que cuentan con conexiones directas de vuelos hacia Costa Rica. Asimismo, hemos reforzado la campaña con medios digitales especializados” finalizó Trejos.

La presencia de la marca país Essential Costa Rica lucirá imponente en el corazón de Manhattan, en New York, la publicidad en exteriores se colocaron en pantallas digitales y estáticas en el centro oeste y este de la ciudad, uno de los puntos neurálgicos de amplia circulación vehicular y de caminantes en la “Gran Manzana”.

En el caso de la llamada “ciudad de los vientos” las imágenes de Costa Rica estarán ubicadas en vallas de amplio formato, entre la avenida Lincoln y Racine, -56 Twin-, un punto en el que convergen precisamente dos de las arterias vehiculares más destacadas de Chicago.

Por su parte en Toronto, se seleccionó una pantalla digital de varios metros en la Torre CF TEC, así como en distintas pantallas interactivas, ubicadas en varias columnas de la Union Station, la principal estación del Metro de Toronto, la ciudad más poblada de Canadá. Sobresale la presencia en dicha estación, de una pantalla led en forma de cubo con 4 caras que mostrará comerciales con atractivos turísticos costarricenses en una perspectiva de 360 grados, pensada para aquellos que caminen o se desplacen en este punto de conexión a distintas ciudades.

Cabe enfatizar en la utilización de un innovador sistema, incluido en las pantallas digitales interactivas, dotadas de un programa de geo-referenciación que permite enviar comerciales y anuncios a los teléfonos móviles de las personas que se acerquen a estos medios interactivos.

Alto impacto con precisión esencial

Según datos compartidos por agencia MMGY, encargada de la ejecución de las campañas publicitarias del ICT en Estados Unidos y Canadá, las impresiones -entendidas como el número de veces que las personas estarán expuestas a un mensaje-, superará los 10 millones en New York, aproximadamente 1,8 millones en Chicago y 25 millones en Toronto.

Estados Unidos se mantiene sólido como principal mercado emisor de turistas hacia Costa Rica. Según los datos más recientes del ICT, en el año 2022 arribaron más de 1 250 000 turistas procedentes del citado país norteamericano por la vía aérea. Por su parte, Canadá muestra un considerable repunte con el registro de aproximadamente 170 000 viajeros, quienes llegaron a nuestro país mediante vuelos itinerados el año anterior.

Finalmente, a partir de los estudios más recientes del ICT, New York y Chicago concentran el 12% del total de los mejores prospectos o turistas con alto interés en viajar hacia Costa Rica desde Estados Unidos, lo que representa aproximadamente 3.3 millones de viajeros potenciales. En el caso de Toronto, corresponde a la ciudad con la mayor cantidad de “best prospects” con 632 000 personas, cifra que constituye un 18,6% del total de canadienses interesados en visitar Costa Rica próximamente.