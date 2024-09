Costa Rica a la vanguardia con la llegada de tecnología robótica única en la región para rehabilitar pacientes

El grupo médico también brinda capacitaciones a estudiantes de diferentes universidades para que estudiantes observen el impacto y las ventajas que esta nueva tecnología ofrece.

Por Revista Summa

La tecnología suiza-alemana, dice presente en Costa Rica con la llegada del Lokomat. Se trata de un robot creado por ingenieros y fisioterapeutas que tuvieron una lesión medular y decidieron con su inteligencia crear esta tecnología, ayudando a personas con cero o poca movilidad para que puedan volver a tener movimientos en sus diferentes partes del cuerpo.

El robot mide el esfuerzo del paciente y nunca se cansa, además puede medir avances del usuario con juegos y dinámicas que ayudan a hacer los movimientos sin necesidad que se entere del esfuerzo que está haciendo.

Melissa Lozada, gerente de mercadeo y comunicación de Mobility Group, explica que son un grupo médico que buscan traer al país la más alta tecnología, para que los costarricenses puedan tener la posibilidad de rehabilitarse o hacerse imágenes médicas. «Las máquinas que tenemos son las más recientes del mercado para fisioterapia y son guiadas por Inteligencia artificial, para generar datos que ayudan a la evolución del paciente.

Actualmente Costa Rica cuenta con 14 máquinas las cuales forman parte de la empresa Mobility Group y ya trabaja con 14 casos de pacientes desde su llegada al país hace tres meses.

«Siempre el talento humano y la compañía de la red de apoyo es indispensable para una persona que tiene que hacer terapia.Las máquinas no serían nada sin la habilidad humana entrenada para tratar al paciente. Todas nuestras máquinas generan un análisis de datos muy exacto del avance y almacenan toda la información, para entender cuando el paciente esta evolucionando o no, ya que esto no se puede medir en la rehabilitación tradicional», destaca.

Para acceder al robot, los pacientes deben someterse a una evaluación previa donde los especialistas estudian el caso. Posteriormente, se realiza una junta médica para verificar la situación del paciente y establecer los pasos a seguir, desde la cantidad de sesiones o terapias que necesitan, hasta los objetivos y expectativas.