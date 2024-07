Costa Rica: 56 familias tendrán trabajo gracias a iniciativa que sembrará 2.800 árboles en San José

Reforestación iniciará con tres zonas en el Gran Área Metropolitana.

Por Revista Summa

Por los próximos cinco años, 56 personas, de ellas 41 mujeres jefas de hogar, se beneficiarán con trabajo permanente, como encargadas de dar mantenimiento a 2.890 árboles que se sembrarán en diferentes lugares de San José.

Son cuatro proyectos de reforestación que tienen como objetivo principal reverdecer zonas cercanas a las autopistas para embellecer el paisaje urbano y rehabilitar el recurso hídrico.

Todas las unidades encargadas del mantenimiento son lideradas por mujeres jefas de hogar que también trabajan para mejorar sus comunidades de diversas maneras mientras se ven beneficiadas económicamente de un modelo de economía circular.

Se plantarán árboles en una zona verde de la Ruta 27, en las cercanías del peaje de Ciudad Colón y en la Circunvalación Norte, formando pequeños bosques urbanos en poco más de 2,6 hectáreas de terreno.

Por otro lado, el Eco Bosque Amarillo, que se ubicará en el Liceo Académico de Cascajal de Coronado, servirá para crear un aula verde en donde los estudiantes ampliarán sus conocimientos en temas de restauración y servicios ecosistémicos.

La totalidad de la siembra se llevará a cabo a través de diferentes jornadas entre julio y agosto y se realizarán por medio de voluntariado.

Estas acciones son parte del programa Huella del Futuro, que inició en 2020 en la zona norte, con el objetivo de sembrar 200 mil árboles, cifra que se logró superar en tan solo un año. Actualmente, el plan es aportar a la meta que tiene Costa Rica de aumentar su cobertura forestal en un 60% para el 2030.

“Huella del Futuro es un programa que implementamos en FUNBAM, el cual tiene por objetivo agrupar socios de diversos ámbitos y contribuir a la meta que tiene Costa Rica de aumentar su cobertura forestal, así como combatir los efectos negativos del cambio climático. Este programa, además de garantizar el mantenimiento de los árboles durante cinco años, establece un mapa consultable en línea (www.huelladelfuturo.cr) donde es posible visualizar el lugar donde ha sido sembrado cada árbol, así como su donante”, explicó Víctor Sequeira, coordinador del Programa Huella del Futuro.

Esta iniciativa busca apoyar una reactivación económica verde e inclusiva, generando empleos o jornales verdes y con ello garantizar el empoderamiento de las mujeres y su autonomía financiera. Además, quiere garantizar un futuro mejor para las generaciones venideras mediante la rehabilitación, siembra y reforestación en diversos entornos, tanto productivos como urbanos

Cuenta con el apoyo del gobierno de Costa Rica (MINAE, FONAFIFO), la Fundación Banco Ambiental (FUNBAM), la iniciativa Finanzas para la Biodiversidad (BIOFIN) del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y aliados estratégicos.

Por tercer año consecutivo, Ferretería EPA apoya esta iniciativa a través de su programa “Ayudar Es Sencillo”, donde los clientes pueden donar en las cajas de las tiendas.

Entre las tres campañas realizadas por la empresa se han recaudado más de US$103 mil, lo que equivale a 6.915 árboles que están ubicados en Aguas Zarcas en San Carlos, en Upala y próximamente en el GAM.

“Nos complace contar con la confianza de nuestros clientes quienes, desde la primera campaña han estado dispuestos a donar y regalar vida con la creación de nuevos bosques, que además de embellecer el paisaje urbano, generan empleo y ayudan a la conservación del ambiente”, comentó Andrea Aguilar, jefa de Iniciativa Comunitaria de EPA.

Tras el éxito de los primeros proyectos de siembra, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y Ruta 27 by Globalvia, mostraron interés en reforestar áreas del GAM, para la restauración de ecosistemas y la conservación y recuperación de especies nativas.

“Para Ruta 27 by Globalvia es un honor ser parte de esta iniciativa, ya forma parte de nuestro ADN el operar con un fuerte enfoque de sostenibilidad, somos la primera y única carretera del país con certificación ISO 14001, somos bandera azul y tenemos la licencia Esencial Costa Rica, así que además de nuestros proyectos y acciones del día a día, no dudamos en sumarnos en iniciativa que sean en pro del medio ambiente” indicó Jonathan Rojas, director de calidad de Ruta 27 by Globalvia.

Los árboles que se sembrarán en el GAM serán florales autóctonos, como Guitite, Tucuico, Guarumo, Laurel, Higuerón, Corteza amarillo, Candelillo, Jorco, Nance, Poro-poro, Vainillo, Guachipelín. En las carreteras, se sembrarán árboles de porte bajo para evitar que afecten la visibilidad de los conductores y el tendido eléctrico.