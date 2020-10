Costa Rica: 40 mil trabajadores bananeros sufren consecuencias por bloqueos

Se pierden al día 800 millones de colones por los bloqueos.

Por Revista Summa

Más de 40 mil trabajadores bananeros han sido afectados por los grupos que promueven los bloqueos; ya que la tónica del movimiento ha tomado un rumbo violento e incluso muchos trabajadores de las

fincas han sido víctimas de comisiones ilegales cobradas por los mismos manifestantes, para poder llegar hasta sus centros de trabajo.

Pese a que el presidente, Carlos Alvarado anunció el domingo que no seguirá adelante con la propuesta de solicitar el préstamo al Fondo Monetario Internacional (FMI) por 1 750 millones de dólares; la algarabía no ha cesado y más bien se han exacerbado los ánimos afectando no solo la libertad de tránsito, sino el desarrollo normal de las actividades económicas con las que subsisten miles de asalariados.

“Somos absolutamente respetuosos de las posiciones y desacuerdos que puede haber hacia ciertas medidas gubernamentales, pero las protestas de ninguna manera deben limitar el derecho de llevar el plato de comida a la mesa de los trabajadores. Es inaudito, que, para poder llegar a sus lugares de trabajo, se les cobre a los trabajadores bananeros peajes. Son ellos quienes han sido el motor de una industria que ha mantenido a flote las exportaciones agrícolas en esta pandemia”, señalaron Corbana, Canaba y Aproban.

Como es sabido se ha afectado el turismo rural y hotelero y productores de leche, cultivos de exportación, etc. No es este el modo que históricamente ha tenido este país para resolver sus problemas. No es este momento, ya de suyo crítico, por los efectos de la pandemia, para desunir la familia costarricense.

Los representantes de las organizaciones hicieron un vehemente llamado para resolver esta situación por la vía del diálogo y no la confrontación.