Costa Rica: 40 empresas disponen de 5 000 nuevos empleos en la feria virtual multilingüe de CINDE

Los participantes podrán certificar gratis su nivel de inglés, francés y portugués a través de pruebas de idioma BELT, gracias al apoyo del aliado estratégico, Idioma Internacional.

Por Revista Summa

CINDE – la agencia promotora de inversión extranjera en Costa Rica – puso en marcha la feria multilingüe de empleo más grande el país, en modalidad virtual. La edición de este 2022 lleva por nombre Multilingual Job Fair by CINDE, con una plataforma fácil y accesible para el usuario que dispondrá de 5 000 empleos por parte de más de 40 empresas participantes.

La feria virtual está disponible mediante la dirección www.cindejobs.com, desde este lunes 10 hasta el domingo 16 de octubre, con la particularidad de que los usuarios pueden aplicar durante las 24 horas del día y además encontrarán herramientas para fortalecer sus perfiles profesionales y personales.

“Costa Rica, de manera sostenida, demuestra que la capacidad de su talento humano, así como su estabilidad socio política, son las principales razones por las que las empresas multinacionales deciden expandir sus operaciones, o bien, establecerse en el país.



Esta edición del Multilingual Job Fair by CINDE es gratuita, facilita la posibilidad de ubicar oportunidades de empleo formales y de calidad, y brinda herramientas para que las personas potencien esas habilidades estratégicas altamente apetecidas por los sectores que más empleo generan en el país”, aseguró Vanessa Gibson, Directora de Clima de Inversión de CINDE.

Multilingual Job Fair by CINDE ofrece charlas virtuales y gratuitas enfocadas en el desarrollo de habilidades estratégicas, crecimiento profesional y aprendizaje continuo. Además, una sección de artículos con los temas en tendencia e información sobre cada una de las empresas participantes.

Componente multilingüe

Idioma Internacional se une como aliado estratégico para aplicar, gratis y en línea, las pruebas de idioma BELT en inglés, francés y portugués. Estas pruebas certifican el nivel de idioma de acuerdo con la escala del Marco Común Europeo de Referencia, el cual es el estándar más utilizado en el mundo.

De esta manera, se agiliza el proceso de reclutamiento al acercar a los candidatos a puestos de trabajo acordes al dominio de idiomas extranjeros.

“Las ferias de CINDE siempre han tenido un impacto positivo en Costa Rica y nos llena de satisfacción que nuestras pruebas de idioma BELT continúen siendo parte fundamental de la actividad. En Idioma Internacional conocemos de primera mano la relevancia que tiene el dominio de un segundo idioma y en Job Fair, los candidatos podrán encontrar cientos de oportunidades en las principales empresas de nuestro país de acuerdo con su nivel”, destacó Brian Logan, Gerente General de Idioma Internacional.

Quienes se registren en la feria deben realizar la prueba de inglés obligatoriamente, mientras que la de francés y portugués son opcionales. Las pruebas se pueden realizar desde cualquier dispositivo, sin embargo, se recomienda el uso de una computadora en un espacio silencioso, usar audífonos y tener una conexión estable a internet.

¿Cómo registrarse y aplicar a una vacante?

Los requisitos básicos para participar de esta feria virtual son: ser mayor de 18 años, con cédula de identidad o cédula de residencia. Las personas deben ingresar a www.cindejobs.com , donde deben registrar sus datos, subir su currículum vitae y hacer la prueba de idioma BELT. Una vez concluido este proceso, los usuarios podrán visitar los puestos disponibles por empresa y conocer las características de los puestos.



«Las personas que han participado de la feria de otras ediciones tienen la opción de actualizar sus perfiles, mientras que los nuevos usuarios deberán crear un perfil desde cero con la ventaja de que la plataforma es muy interactiva y cuenta con canales de soporte de ser necesario. El proceso no termina con actualizar o crear el perfil, sino que después de haberlo hecho los usuarios deberán revisar los puestos que cada empresa ofrece y con ello aplicar al que más se identifiquen”, agregó la Directora de Clima de Inversión de CINDE.



Si tiene dudas, puede visitar la página de Facebook o perfil de LinkedIn CINDE Jobs donde se brindará soporte e información durante los días de la feria en un horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.



Talento costarricense: un imán de atracción

Para las más de 40 empresas participantes de Multilingual Job Fair, esta es una muy buena oportunidad para encontrar el personal multilingüe – especialmente inglés, portugués y francés – y con ello ocupar las más de 5 000 posiciones disponibles.



Entre las principales áreas de contratación se encuentran: servicio al cliente, administración de negocios, gestión de proyectos, finanzas y contabilidad, ingenierías, diseño y comunicación, ventas, desarrollo de software e informática y recursos humanos.



“Estamos orgullosos de participar en CINDE Jobs. En IBM creemos en el talento local y apostamos por el desarrollo constante de habilidades, así que no solamente buscamos personas preparadas para los retos que trae consigo la Cuarta Revolución Industrial -en tecnologías como ciberseguridad, inteligencia artificial, nube, entre otros-, sino dispuestas a aprender cada vez más. La tecnología es pieza clave en el progreso de la sociedad, y eso se logra cuando se junta con el talento adecuado”, dijo Irene Macaya, Gerente de Talent Acquisition en IBM Costa Rica.

Costa Rica se distingue por su experiencia comprobada en distintos sectores como los de servicios y ciencias de la vida, así como por el liderazgo en el dominio de habilidades digitales, en América Latina; la innovación y resiliencia, la sofisticación que desde acá se añaden a los procesos de análisis y estrategias globales, así como el buen dominio del inglés.

Empresas participantes en Multilingual Job Fair by CINDE