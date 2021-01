Costa Rica: 4 tendencias influyen en el consumo de frutas y vegetales en la era del COVID-19

Los consumidores están cambiando sus hábitos de compra, ahora tienen una mayor preocupación por la inocuidad y trazabilidad en sus alimentos.

Por Revista Summa

En una época marcada por cambios y adaptabilidad, los consumidores están orientando sus compras de frutas y vegetales según cuatro tendencias: seguridad, enfoque de sostenibilidad, consumo de productos locales y consumo de alimentos que refuerzan el desempeño mental y del sistema inmunológico. Esto se desprende del estudio Tendencias de comercialización de frutas y vegetales en tiempos de COVID-19, realizado por la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER).



El estudio determinó que, a pesar de la crisis por la pandemia, el sector agroalimentario del mundo ha sido resiliente y sus exportaciones han experimentado un crecimiento de 5% en el primer semestre del 2020 en relación con el mismo periodo del 2019, lapso en el cual Costa Rica también creció en un 2%.



“El 2020 ha sido un año marcado por cambios, y PROCOMER realiza este tipo de investigaciones para dotar de información pertinente a nuestro sector exportador, de manera tal que pueda conocer las oportunidades, reconvertirse y por qué no, sacar provecho de la crisis. Este estudio nos muestra las nuevas pautas que están dictando los mercados internacionales en cuanto a la preferencia por productos frescos, y, por lo tanto, es una luz que nos muestra el camino que debemos seguir si queremos no solo mantener el posicionamiento del sector, si no ampliar sus mercados de exportación. No tenemos duda de que este resiliente sector, una vez más, logrará adaptarse y sacar ventaja de este momento”, afirmó Pedro Beirute, Gerente General de PROCOMER.

Los consumidores están cambiando sus hábitos de compra, ahora tienen una mayor preocupación por la inocuidad y trazabilidad en sus alimentos, por eso demandan seguridad. Adicionalmente, se orientan por productos frescos basados en un bajo impacto ambiental, por ejemplo, menor huella de carbono o adoptando conductas como disminución del desperdicio y consumo de alimentos basados en plantas. Sumado a esta tendencia, es cada vez más frecuente que las empresas apuesten por los negocios con propósito, y busquen balancear lo social y ambiental en el futuro post-COVID19.

La compra de productos locales tiene que ver con la contracción de la economía mundial y la alteración de las cadenas de suministro. Mientras que el consumo de alimentos que apoyen el desempeño mental y el fortalecimiento del sistema inmunológico tiene que ver con las recomendaciones que las autoridades de salud han dictado; por ejemplo, productos que optimicen el desempeño mental mediante ingredientes adaptógenos (sustancias naturales para reducir estrés), nootrópicos (sustancias que mejoran la capacidad cognitiva) y los que mejoran a respuesta del sistema inmunitario (como la mora y la cúrcuma).

El estudio amplía que, ante las tendencias mencionadas, se han consolidado modelos de negocio como ventas directas al consumidor a través de plataformas digitales y entregas a domicilio, la personalización de kits de comida para regímenes específicos de alimentación (como vegetarianos o flexitarianos), así como ventas drive thru que reducen el contacto en los medios de pago y visita de establecimientos.

Beirute agregó que, en este contexto que el país y el mundo viven, es importante que las empresas nacionales sigan las recomendaciones de seguridad e inocuidad de las autoridades de salud, dispongan de un plan de contingencia logística, y no tener miedo a la digitalización. “Si seguimos estas recomendaciones, será más fácil el proceso de reorientación de negocio a los nuevos requerimientos del consumidor mundial”.