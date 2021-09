Costa Rica: 4.000 personas se beneficiarán en procesos de inserción laboral

Ejecución del presupuesto adicional de ¢7.300 millones recién aprobado por la Asamblea Legislativa.

Por Revista Summa

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a través de la estrategia Empléate iniciará un proceso de formación intensiva para el empleo que permitirá beneficiar a más de 4 mil personas e incidir en un proceso de vinculación al empleo.



Se trata de una inversión de ¢7.300 millones recién aprobados por la Asamblea Legislativa y que se ejecutarán a través de programas de formación de Empléate y en coordinación con la Coalición Costarricense de Iniciativas para el Desarrollo (CINDE), centros de formación públicos y privados, clúster de Ciberseguridad y empresas del sector privado que estarán empleando a las personas egresadas idóneas para los puestos.



“Este proyecto refleja el cambio de paradigma que implementamos en la estrategia Empléate. No se trata de un proceso de formación per sé sino que es una estrategia de inserción laboral. Con esta visión, no estamos partiendo de la formación, estamos partiendo de los empleos disponibles y de sus características para poder disponer del talento humano que nos permita llenar esa oferta laboral identificada por CINDE”, destacó la Ministra de Trabajo y Seguridad Social, Silvia Lara Povedano.



Estos recursos permitirán impactar al menos a 4 mil personas en cursos de formación técnica para ocupar puestos disponibles en el mercado laboral costarricense.



Este proyecto permite reforzar la continuidad y la importancia de generar esfuerzos de inserción y reinserción laboral de personas que así lo requieran, tomando en cuenta los procesos de actualización de habilidades que se debe realizar en el país.



Para el ingreso a los cursos de formación, las personas deben tener secundaria completa, cuenta bancaria a su nombre en colones y activa de cualquier banco del sistema bancario nacional, nivel de ingles B1 y conexión estable a internet para las clases virtuales.



Las oportunidades laborales han sido identificadas por CINDE y se trata de ocupaciones en sectores de servicios compartidos, soporte técnico, análisis financiero, servicio al cliente con alto valor agregado, entre otros para puestos bilingües tales como: soporte técnico, desarrollo de software, servicio al cliente, analista financiero, diseño en CAD y personas operarias en producción.



Se parte de puestos de trabajo disponibles junto a procesos de formación masivos e intensivos con impacto territorial en todo el país, la formación será virtual de manera sincrónica y asincrónica por lo que se espera que las personas inviertan un promedio de 36 horas semanales por procesos de 5 a 8 meses. Las personas serán beneficiadas según sea su área de especialidad, así como el dominio del idioma inglés, por lo que parte del proceso incluirá realizar la prueba BELT de diagnóstico.



Se enfatiza la importancia del compromiso con este tipo de programas donde las personas contarán con las herramientas para maximizar sus habilidades, certificar los conocimientos aprendidos y poder obtener oportunidades para el empleo, bajo formatos de procesos de aprendizaje continuo en diversas modalidades.



El proyecto iniciará en la segunda mitad de septiembre, concretando una intervención integral que busca cerrar todo el ciclo de empleabilidad, desde el registro y orientación de las personas, su formación, intermediación para inserción laboral, misma que responde a las capas de atención del Sistema Nacional de Empleo.



El proceso de selección de candidatos se hará a través de: habilidades.cinde.org/talentup



El 79% de las posiciones requieren dominio del idioma inglés, razón por la cual se trabajó con más de 50 empresas del sector para la validación de programas de formación que no sólo involucran al sector productivo en la creación de los programas de habilidades, pero que también permitirá acercar a las personas que completen estos programas a oportunidades actuales de empleo.



9 de cada 10 empleos generados en los últimos 5 años fueron creados por empresas CINDE. Durante el 2020, las más de 350 empresas atraídas por CINDE generaron casi 20.000 empleos nuevos y para este 2021 se trabaja en superar este número, así como colaborar en iniciativas que permitan preparar al talento humano necesario que estas empresas requieren.