Costa Rica: 11.880 mujeres se emplean en industria médica

Tiempo de lectura: 3 Minutos

En Coyol Free Zone, parque especializado en la industria de Ciencias de la Vida en Costa Rica, el 54% de su talento humano son mujeres.

Por Revista Summa

La igualdad de oportunidades para hombres y mujeres es una realidad que se vive cada día en Coyol Free Zone (CFZ) el parque líder en la industria de Ciencias de la Vida de Costa Rica.

Actualmente, el 54% del talento humano que alberga este parque, corresponde a mujeres que se desempeñan en cargos operativos, administrativos y gerenciales. Este porcentaje corresponde a 11.880 mujeres que tienen empleos de calidad, en un segmento laboral muy competitivo y de gran demanda.

“El éxito de Coyol Free Zone está marcado por la contribución del excelente talento humano que mantiene desde su creación hace 16 años. Este es uno de los factores determinantes para las empresas que se instalan en el país y sin duda, es uno de los principales atractivos para la Inversión Extranjera Directa, que encuentra personal altamente capacitado y comprometido, y las mujeres juegan un papel fundamental en ese proceso” señaló Carlos Wong, Director General de Coyol Free Zone.

En esta zona franca se conmemora el Día Internacional de la Mujer, con un valioso aporte femenino, que destaca diariamente en los diferentes procesos de manufactura y servicios asociados a las 32 empresas que la conforman, y que llevan salud y calidad de vida al mundo entero.

Historias de lucha y trabajo en equipo

MOOG Medical es una de esas compañías ubicadas en Coyo Free Zone que destaca por el liderazgo de la mujer en puestos gerenciales: actualmente 8 de sus 10 integrantes del equipo de gerencia son mujeres.

María Laura Páez, Site Director de MOOG Medical Costa Rica, señala que “el equipo gerencial labora diariamente enfocado en 12 valores fundamentales para el éxito, gracias a lo cual la operación local lidera incluso procesos a nivel regional, como la ejecución de compras en Costa Rica y también para locaciones en Salt Lake City, Utah, Estados Unidos, en un departamento dirigido también por una mujer, Melissa Víquez”.

A Páez la acompañan además mujeres en la gerencia de recursos humanos, finanzas, producción, ingeniería, inventario, suplidores y compras quienes laboran bajo la premisa “tu vida personal importa”, que les permite equilibrar sus responsabilidades laborales, personales y familiares.

MOOG Medical opera en Coyol Free Zone, Costa Rica, desde el 2008. Cuenta con operaciones en 25 países alrededor del mundo, que generan empleo a 14 mil personas e ingresos por $2.9 billones al año.

Otra de las historias que destacan en Coyol Free Zone es la de Ana Mariela Araya, ingeniera industrial que tras 10 años de carrera en la empresa Smiths Interconnect, en el 2020 ascendió a la Gerencia General de la compañía, al mismo tiempo que superaba una complicación en su salud, y se enfrentaba al desconocido escenario de la pandemia por COVID19.

Fue gracias a su experiencia en diferentes áreas de la compañía que esta sancarleña guió al equipo, superando con éxito los retos del contexto de una pandemia mundial.

“Realmente agradezco a los jefes y líderes que me han apoyado a lo largo de mi carrera, que me impulsaron a viajar a Francia a capacitarme, que me permitieron adaptar a nuestro entorno herramientas que conocí en otros países. Todos los días trabajo por convertirme en una influencia positiva, que motive a los 190 colaboradores de Smiths Interconnect Costa Rica. Mi meta es acompañarnos para que juntos logremos nuestros sueños con pasión, humildad y constancia”.

La operación de Smiths Interconnect en Costa Rica se inició en 1998 y desde el 2014 opera en Coyol Free Zone. A nivel global la compañía genera empleo para 17.000 trabajadores.

En Coyol Free Zone las oportunidades de empleo para hombres y mujeres se dan a conocer a través de su Bolsa de empleo, además, se brindan oportunidades de capacitación y desarrollo laboral en Gente Coyol.