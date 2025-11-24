Corporación Lady Lee celebra 10 años en Costa Rica y anuncia la construcción de tres nuevas plazas comerciales

Liberia, San Sebastián y Desamparados albergarán los próximos desarrollos del grupo.

Por Daniel Rosales

Tras una década de operaciones en Costa Rica, Corporación Lady Lee celebra un hito que combina crecimiento, consolidación y visión de futuro. La compañía hondureña, que inició su trayectoria en 1971, se ha expandido hasta conformar un robusto ecosistema empresarial integrado por seis divisiones:

Retail: Tiendas Lady Lee, CrediLee, Price Home y Nova Market.

Tiendas Lady Lee, CrediLee, Price Home y Nova Market. Inmobiliaria: City Mall, Mall Megaplaza, Novaplaza, Ventu Plaza y City Center by Lady Lee.

City Mall, Mall Megaplaza, Novaplaza, Ventu Plaza y City Center by Lady Lee. Entretenimiento: City Games y Megacinemas.

City Games y Megacinemas. Alimentos: Wendy’s, Cafetini y Papa Johns.

Wendy’s, Cafetini y Papa Johns. Servicios: Venture X, Workout Anytime, Evolution y LL 360.

Venture X, Workout Anytime, Evolution y LL 360. Hospitalidad: Hilton Garden Inn y AC Marriott.

Durante estos 10 años, la corporación ha ampliado su presencia con operaciones en Costa Rica, Honduras, España y, próximamente, República Dominicana. Sus marcas generan más de 3.500 empleos directos y más de 15.000 indirectos en la región, contribuyendo de forma significativa al desarrollo socioeconómico local.

En Costa Rica, el punto de partida fue City Mall Alajuela, que en 2025 cumplirá su décimo aniversario. El centro comercial se mantiene como el de mayor tráfico del país y cierra el año con una ocupación del 98,5%. Además, un estudio reciente de CID Gallup lo posicionó como la marca número uno en el Top of Mind costarricense, según datos publicados por Revista Summa.

En la división de hospitalidad, el Hotel Hilton Garden Inn Aeropuerto City Mall se ha convertido en una de las opciones preferidas por turistas y ejecutivos, gracias a su cercanía al aeropuerto y a su oferta de salones diseñados para eventos corporativos y sociales. Este año recibió la calificación de 5 estrellas por parte del ICT y destaca, además, por ser el hotel Hilton número 1000 en el mundo.

Nuevos proyectos en camino

La corporación avanza ahora con Ventu Plaza, su nueva marca de centros comerciales al aire libre, pensada para ofrecer experiencias de compra, gastronomía y entretenimiento en entornos abiertos que promuevan la convivencia comunitaria.

Las primeras tres plazas ya están en desarrollo en Desamparados, San Sebastián y Liberia. Cada una está diseñada para integrarse de forma orgánica con su entorno, brindando espacios que combinen comercios, restaurantes y actividades culturales.

El proyecto de Ventu Plaza Liberia destacará por incluir un hotel AC Marriott de 140 habitaciones y un centro de convenciones, además de una zona comercial. Con este concepto, se proyecta como un destino estratégico para el turismo de negocios y eventos en la región.

Con estas iniciativas, Corporación Lady Lee reafirma su apuesta por el desarrollo inmobiliario de calidad y por la creación de valor en las comunidades donde opera. En su fase inicial, los nuevos proyectos generarán alrededor de 500 empleos.