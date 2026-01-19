Corporación BI: motor de desarrollo e innovación en Centroamérica y Panamá



Desde hace 58 años, su nombre es sinónimo de solidez, confianza, liderazgo e importantes hitos en el sector financiero de la región, como su primera década de aportar valor en el mercado panameño.

Por Rocío Ballestero

Lo que nació en junio de 1968 como un banco local fundado por industriales guatemaltecos es hoy el núcleo de uno de los grupos financieros más grandes, diversificados y respetados de América Central, con influencia en banca, seguros, y servicios financieros múltiples.

Gracias a una estrategia que combina un servicio de excelencia que sobrepasa las expectativas del cliente, capacidad financiera e innovación con una sólida reputación, Banco Industrial Guatemala no solo se ha consolidado como el número uno por activos de la región (más de US$20.000 millones), sino que dio pie a la expansión del grupo mediante la conformación de Corporación Bi, que abriga también a Banco Industrial en El Salvador, a Banpaís en Honduras y, desde hace 10 años, a Bi Bank en Panamá, así como a otros negocios complementarios.

“La presencia de Corporación Bi en Honduras, El Salvador y Panamá ha sido un acierto estratégico que ha permitido llevar nuestro modelo de innovación, inclusión y liderazgo financiero a países con dinámicas económicas relevantes y fortalecer así nuestro propósito de servir con impacto y construir valor colectivo. Bajo esa visión, hemos logrado fortalecer nuestro posicionamiento e impulsar proyectos que generan bienestar, fortalecen capacidades y promueven comunidades prósperas y sostenibles”, sostiene Ramiro Castillo, presidente del conglomerado.

Credibilidad, una gestión basada en datos y tecnología de vanguardia son otros factores claves en su éxito, junto a una gobernanza clara.

“La confianza, como el activo más importante en banca, es un valor que no se queda en nuestros discursos, sino que permea desde los consejos de administración hasta cada colaborador y que nos lleva a tomar todas las decisiones, estratégicas y operativas, con integridad, transparencia y sustentadas en datos. El aprovechamiento de información precisa nos permite actuar con agilidad, anticipar tendencias, desarrollar resiliencia, mirar el largo plazo con claridad e innovar. Para ello ha sido clave la inversión constante en tecnología y ciberseguridad. Ahora incluso estamos integrando inteligencia artificial de forma responsable para optimizar procesos y ofrecer soluciones más seguras y eficientes”, detalla Castillo.

Más allá del negocio, el grupo también tiene un firme compro- miso con el desarrollo económico y social de la región. A través de las fundaciones Bi y Ramiro Castillo Love impulsa la educación, el emprendimiento y el deporte. Esa proyección ha fortalecido su reputación y la inspira a seguir trabajando por un futuro mejor.

Raíces fuertes

La expansión internacional de la organización se ha gestado de forma ordenada, sin sobreexposición y conservando la identidad, algo que ha sido todo un reto, sobre todo teniendo en consideración que ante la exponencial competencia se han ido reduciendo los espacios de desarrollo que solía ofrecer la banca regional.

“En nuestro sector, la agresividad puede ser mala consejera, por eso hemos manejado nuestro crecimiento con prudencia y bajo una estructura ágil, con áreas transversales que permiten desarrollos en tiempos cortos y fomentan el trabajo en equipo como lo natural para alcanzar los objetivos”, reconoce Luis Lara, CEO de Corporación Bi y gerente general de Banco Industrial en Guatemala.

En este caso también juega a favor el contar con un Consejo de Administración conformado por empresarios de primer nivel y líderes locales en cada país, en aras de nunca perder la orientación al cliente ni la cercanía con las comunidades a las que sirve.

“Escuchar y comprender las necesidades de los usuarios provocó la evolución de nuestra estrategia. Hemos fortalecido nuestra propuesta de valor y personalizado soluciones para atender mejor a todos los segmentos, desde personas hasta pymes o grandes corporaciones, y la casa matriz mantiene una interacción continua con las subsidiarias para maximizar el intercambio de mejores prácticas, el aprendizaje y la innovación. Esa fusión del talento humano con la tecnología y procesos eficientes se convierten en soluciones vanguardistas y relevantes para los clientes, en quienes está inspirado todo nuestro esfuerzo”, añade Lara.

Algo que también le enorgullece es que en Guatemala, por ejemplo, a pesar de contar con alrededor de 660 agencias, que es un número relevante, el 88% de las operaciones se hacen sin interacción humana. Allí dispone de más de 50 equipos ágiles y multifuncionales que se especializan en desarrollo, lo que le permite innovar, digitalizar y prestar un servicio integral, un concepto que permea en las demás plazas.

Según dice, Corporación Bi planea seguir apoyando a las subsidiarias con tiempo, capital y estrategia: “Como grupo ya rondamos los US$34.000 millones en activos y tenemos la meta llegar a US$50.000 a corto plazo. Para ello nos basaremos principalmente en crecimiento orgánico, pero claro que si surge alguna oportunidad de fusión o compra se evaluará”.

El papel de Bi Bank dentro del ecosistema regional

Bi Bank es un banco panameño de licencia general que posicionó su propuesta de valor en segmentos corporativos de banca privada, en banca patrimonial y de consumo premium, así como en fideicomisos. En un entorno de cambio acelerado, ha demostrado su poder de adaptación para crecer en el mercado más competitivo de la región, dándole prioridad al diseño de soluciones relevantes, a la atención de excelencia y fluidez en la toma decisiones.

Se diferencia también por su real compro- miso con el desarrollo integral de todas sus audiencias de interés y por el conocimiento demostrado desde el inicio de sus operaciones en 2016. Los clientes lo valoran por las oportunidades que abre, por su entendimiento del entorno económico, por la asesoría especializada que presta y por la categoría de las relaciones que mantiene con actores estratégicos.

“Cubrimos aspectos fundamentales para el crecimiento, la eficiencia y la sostenibilidad de empresas y clientes locales y extranjeros y les garantizamos acompañamiento con un equipo experto de profesionales. Hemos desarrollado soluciones financieras acordes con sus expectativas y una estrategia basada en la calidad, la alta agilidad en el servicio, la solidez, la capacidad financiera de Corporación Bi y la cobertura regional”, reafirma Víctor Viggiano Guardia, presidente ejecutivo y gerente general de Bi Bank Panamá.

Es contundente con algo más: “Somos aliados de cada cliente y agentes de cambio en las comunidades, bajo una cultura que se orienta a comprender y anticipar las necesidades del mercado para generar experiencias memorables”.

Este enfoque fortalece la lealtad, impulsa la innovación en productos y servicios y garantiza que cada acción esté alineada con la creación de valor y relaciones duraderas. Además, explica la evolución del negocio, que a noviembre de 2025 creció 21,1% en activos y 22,2% en utilidades, índices muy superiores al de otros competidores de la plaza.

Otro respaldo importante de la institución son sus sólidas calificaciones de riesgo: Fitch Ratings le asignó AA –(pan) con perspectiva positiva y F1+ (pan) en mayo de 2025, mientras que Moody ́s Local Panamá AA-PA. Esas valoraciones respaldaron el exitoso lanzamiento del Programa Rotativo de Bonos Corporativos por hasta US$100 millones, con un plazo de 1 a 10 años, realizado en la Bolsa Latinoamericana de Valores (Latinex). Antes de esa operación bursátil, en enero de 2023, también hizo su primera emisión en bolsa, mediante el programa Valores Comerciales Negociables (VCN), por un monto de US$50 millones.

Bi Bank cuenta con cuatro sucursales: Obarrio, Costa del Este, Zona Libre de Colón y Calle 50. En 2026, planea abrir otras y continuar invirtiendo en tecnología e innovación para seguir elevando los alcances de su banca en línea y su red de servicios.

“Tenemos la mirada puesta en el futuro y continuaremos fortaleciendo nuestra propuesta en Panamá y en los países vecinos, sobre la base de la confianza y en línea con la meta corporativa de ser la primera opción para los centroamericanos y el grupo financiero más importante de la región”, recalca Viggiano.

Lo que viene

Por su parte, Luis Prado, gerente de Banca Corporativa e Internacional, explica los tres pilares de la estrategia diseñada para continuar creciendo en el segmento corporativo:

1. Profundizar y estrechar la relación con actuales clientes para atender los diferentes requerimientos que las empresas demandan durante todo el ciclo de vida. Implica segmentar portafolios por diferentes atributos, como la complejidad, la naturaleza de la operación o sus respectivas cadenas de valor.

2. Estructurar soluciones crossborder unificadas para el manejo de la tesorería.

3. Manejo adecuado del riesgo en todo momento.

El apoyo a las pymes y el financiamiento orientado a la sostenibilidad ocupan un lugar prioritario en la agenda del conglomerado, sobre todo en sectores estratégicos como agroindustria, energía, telecomunicaciones, logística y salud.

“Los mayores retos a superar son, en definitiva, la evolución del comportamiento del cliente y la competencia digital. La llegada de fintechs y plataformas de pago nos obligan a diferenciarnos del resto de competidores, pero manteniendo un adecuado marco de seguridad de la información y la resiliencia operativa. Se suman el escalamiento tecnológico, cómo fortalecer capacidades para realizar análisis de riesgo y fraude y optimizar la gestión del riesgo en un entorno de volatilidad global”, apunta el ejecutivo.

En el panorama pesan también los requerimientos regulatorios y de capital por la adopción progresiva de estándares tipo Basilea III–IV y las exigencias de reportes ESG que incrementan la presión sobre el capital, la liquidez y el cumplimiento, por lo que optimizar el consumo de capital se vuelve clave para maximizar retornos.

“Desde hace más de dos décadas, hemos venido trabajando en fortalecer la cultura de ejecución de Corporación Bi en toda la región. Diferentes indicadores de rentabilidad forman parte del día a día de todos los colaboradores para garantizar un desempeño sobresaliente, lo cual ha resultado en la construcción de equipos multidisciplinarios de alto rendimiento en las diferentes áreas. En paralelo, velamos por la retención del talento humano, el pleno desarrollo de sus capacidades y la mejora continua. Esto es crítico para escalar capacidades y responder de forma positiva en un entorno competitivo y dinámico”, resume Prado, quien augura un futuro muy positivo para la organización.

HITOS DE BI BANK EN SU PRIMERA DÉCADA

Ha ampliado y fortalecido su portafolio de productos. Incluso brinda respuestas a la medida de clientes de Panamá y el exterior interesados en créditos hipotecarios para un segmento premium.

Impulsa la educación financiera, la cultura y el arte en Panamá. Son agentes de transformación social y pilares de desarrollo y crecimiento.

Desempeño excepcional palpable. A noviembre de 2025, sus activos sumaron US$2.450 millones, equivalente a un crecimiento interanual de 21,1%, superior al 4,7% alcanzado por el Centro Bancario Internacional.

+US$1,2 billones de transacciones registradas dentro del sistema de conexión regional de Corporación Bi. La innovadora herramienta permite el traslado de fondos entre las cuentas de sus bancos de la región de forma inmediata y gratuita.

+250 colaboradores. Durante 2024 y 2025 las contrataciones aumentaron 57%, aspecto que refleja su acelerado crecimiento.

RAMIRO CASTILLO

Preside el Consejo de Administración de Banco Industrial desde abril de 2020. Con más de 35 años de trayectoria en Corporación Bi, integra también la Junta Directiva de Bi Capital Corporation en Panamá, el Consejo de Administración de El Roble (Seguros y Fianzas) y Fundación Bi. Bajo su liderazgo, esa última organización ha impulsado programas de educación, emprendimiento, salud y deporte, en beneficio de más de 17.000 estudiantes. Además, ha otorgado 500 becas, apoya a 1.200 emprendedores e iniciativas innovadoras, como Explorax, Ruedas de Innovación y HogaRES.

Es licenciado en Administración de Empresas y graduado del Programa de Alta Dirección Bancaria de INCAE Business School.

VÍCTOR VIGGIANO GUARDIA

Preside Bi Bank desde noviembre de 2021. Con 35 años trayectoria en el sector financiero, bajo su liderazgo los activos del banco en Panamá pasaron de US$400 millones a más de US$2.500 millones y las utilidades de US$1 millón a US$30 millones al cierre de 2025.

Una visión estratégica centrada en el cliente, profundo conocimiento del mercado y capacidad para proponer y adelantar operaciones exitosas le han permitido generar valor a accionistas, colaboradores y clientes, promoviendo así el desarrollo continuo del país. Es graduado en Economía de Clark University (Massachusetts, Estados Unidos), tiene una Maestría en Economía y Finanzas del INCAE y es titulado del Programa de Desarrollo Ejecutivo de Kellogg School of Management de la Universidad de Northwestern (Chicago).

LUIS PRADO

Es gerente de la División de Banca Corporativa e Internacional y tiene más de 30 años de trayectoria en la institución. Entre otros roles, fue gerente de la División de Banca Internacional y gerente general de Westrust Bank (International) Limited, desde donde contribuyó al fortalecimiento del negocio corporativo y a la expansión internacional de Corporación Bi. También participa en la Junta Directiva de Fundesa que impulsa iniciativas orientadas al desarrollo económico y social de Guatemala.

Es ingeniero industrial y posee un MBA por INCAE Business School.

LUIS LARA

Es CEO de Corporación Bi desde enero de 2020 y tiene más de 32 años de trayectoria en la institución. Anteriormente, como gerente de la División de Banca Corporativa, contribuyó a consolidar el liderazgo del banco en el segmento empresarial y al fortalecimiento del grupo financiero. También ha presidido la Junta Directiva de Mercado de Transacciones y la Bolsa Nacional de Valores de Guatemala y participa en iniciativas y tanques de pensamiento orientados al desarrollo socioeconómico de Guatemala y la región. Es ingeniero mecánico industrial y posee un MBA por INCAE Business School.