Copa Airlines suspende la única frecuencia a Venezuela tras captura de Maduro por EEUU

Copa informó el 16 diciembre pasado que decidió extender hasta el 15 de enero próximo la suspensión temporal de vuelos desde y hacia Caracas.

Por EFE

Copa Airlines anunció este sábado la suspensión temporalmente, hasta el próximo martes, de su vuelo a la ciudad de Maracaibo, la única frecuencia que tiene activa hacia Venezuela, horas después de que Nicolás Maduro fuera capturado y sacado del país suramericano por EE.UU. bajo cargos de supuesto narcoterrorismo.

“Copa Airlines informa que, debido al cierre del Aeropuerto Internacional La Chinita, en Maracaibo, Venezuela, suspenderá temporalmente sus vuelos hacia y desde esta ciudad hasta el martes 6 de enero de 2026”, indicó un breve comunicado de la aerolínea de bandera panameña.

Copa opera desde el pasado 20 de diciembre una frecuencia diaria entre Panamá y Maracaibo, al tiempo que mantiene suspendidos, al menos hasta el 15 de enero próximo, los vuelos a Caracas debido al “riesgo operacional” asociado, como explicó la empresa el pasado 17 de diciembre al anunciar la ruta a la ciudad del occidente venezolano y capital del estado petrolero de Zulia.

“Invitamos a quienes tengan vuelos programados hacia o desde Maracaibo, Venezuela a mantenerse informados a través de los canales oficiales de la Aerolínea”, agregó.

Copa informó el 16 diciembre pasado que decidió extender hasta el 15 de enero próximo la suspensión temporal de vuelos desde y hacia Caracas, a la espera de “que la pista principal del Aeropuerto Internacional de Maiquetía se encuentre nuevamente operativa”.

Esa fue la tercera extensión de la suspensión de vuelos anunciada por Copa, desde que lo hizo por primera vez el pasado 4 de diciembre y la renovó el 12 de diciembre, en medio de las tensiones entre Venezuela y EE.UU. por la lucha de Washington contra el narcotráfico en el Caribe y Pacífico, que incluye el vuelo de aviones militares y la destrucción de lanchas supuestamente cargadas con droga.

Varias aerolíneas han cancelado vuelos a Venezuela después de que el pasado 21 de noviembre la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) de EE.UU. había instado a “extremar la precaución” al sobrevolar el país y el sur del Caribe ante lo que considera “una situación potencialmente peligrosa” en la zona.