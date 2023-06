Copa Airlines reanuda vuelos directos desde Nicaragua hacia Costa Rica y Guatemala

Con el reinicio de estas rutas, la aerolínea continúa abriendo oportunidades para el desarrollo comercial y turístico de la región.

Por Revista Summa

Copa Airlines, subsidiaria de Copa Holdings, S.A. y miembro de la red global de aerolíneas Star Alliance, anuncia el reinicio de operaciones de vuelos directos desde Managua, Nicaragua hacia San José, Costa Rica y Ciudad de Guatemala, Guatemala, a partir del mes de julio.

Iniciando el 3 de julio de 2023, el vuelo CM 380 operará 3 frecuencias los días lunes, miércoles y viernes, saliendo a las 10:32 a.m. (hora local) desde el Aeropuerto Internacional La Aurora en Ciudad de Guatemala, llegando a las 11:52 a.m. (hora local) al Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino en Managua. Mientras el vuelo de regreso CM361 opera los mismos días, saliendo de Managua a las 2:38 p.m. (hora local), llegando a Ciudad Guatemala a las 3:52 p.m.

Por otro lado, el vuelo CM818 iniciará operaciones a partir del 3 de julio, los días lunes, miércoles y viernes, saliendo a las 9:14 a.m. (hora local) desde el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría en San José, llegando al Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino en Managua a las 10:19 a.m. (hora local).

El vuelo de regreso CM838 partirá los mismos días saliendo a las 3:49 p.m. desde Managua, llegando a San José a las 4:48 p.m. (hora local).

«Apuntando al fortalecimiento de las relaciones comerciales, turismo y negocios entre Costa Rica, Nicaragua y Guatemala, hemos detectado la oportunidad de ofrecer más opciones de vuelos para suplir la demanda de pasajeros de estas ciudades, consolidando así nuestro liderazgo y presencia en la región”, destacó Karen Nanne, Gerente Regional de Ventas de Copa Airlines.

Con el reinicio de operaciones de estos vuelos, la Aerolínea continúa impulsando el desarrollo de la actividad turística y económica entre los tres países, impulsando así la conectividad aérea en la región.

Los pasajeros interesados en el nuevo vuelo pueden realizar sus reservaciones en

www.copa.com, las oficinas de venta y el centro de reservaciones.