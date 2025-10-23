Copa Airlines lanza la primera ruta directa, desde Panamá, que unirá a Los Cabos con Latinoamérica

Según la Autoridad de Turismo de Panamá, de enero a julio de 2025, la llegada de visitantes internacionales a Panamá reportó un aumento del 4.3 % en comparación con el mismo período de 2024.

Por Revista Summa

El Fideicomiso de Turismo de Los Cabos y Copa Airlines anuncian la apertura de una nueva ruta aérea directa entre la Ciudad de Panamá y Los Cabos, que iniciará operaciones el 4 de diciembre de 2025. Este nuevo servicio marcará la primera conexión directa entre Los Cabos y el resto de Latinoamérica, posicionando a Panamá como un hub estratégico para el turismo regional.

Con tres frecuencias semanales, los días lunes, jueves y sábado, la ruta operada por Copa Airlines con aeronaves Boeing 737-800, busca transportar a más de 25,000 turistas anuales. Este flujo significativo no solo beneficiará a Los Cabos, sino que también abrirá una puerta de entrada para viajeros de más de 20 destinos en Centro y Sudamérica que podrán conectar fácilmente a través del Hub de las Américas® de Copa Airlines en la Ciudad de Panamá.

La decisión de establecer esta ruta directa responde al creciente interés de los viajeros latinoamericanos, especialmente de Colombia, que actualmente representa el mayor número de visitantes de la región y se ha consolidado entre los principales mercados emisores hacia el destino en 2024. Aprovechando la sólida conectividad existente entre Sudamérica y Panamá, esta nueva ruta abrirá las puertas de Los Cabos a miles de viajeros que ahora podrán disfrutar de su naturaleza, bienestar y experiencias únicas, viajando de una manera más cómoda y eficiente.

La llegada de esta nueva ruta directa entre Panamá y Los Cabos coincide con un panorama turístico muy positivo en el país. Según cifras de la Autoridad de Turismo de Panamá, de enero a julio de 2025, el país experimentó un crecimiento del 4.3 % en la llegada de visitantes internacionales y un notable aumento del 8.3 % en los ingresos por turismo, que ascendieron a $3,868.6 millones de dólares.

“En Copa Airlines, estamos comprometidos con expandir nuestra red y ofrecer a nuestros pasajeros nuevas y emocionantes opciones de viaje. La adición de Los Cabos a nuestro portafolio de destinos demuestra la importancia de este mercado. Esta ruta no solo acortará las distancias, sino que también consolidará a Panamá como un punto de conexión indispensable para el turismo en las Américas”, comentó, Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de Copa Airlines.

Los Cabos es un destino de primer nivel, famoso por su impresionante paisaje desértico donde el mar se encuentra con la tierra, sus resorts de lujo, y una vibrante oferta gastronómica y de actividades al aire libre. Con esta nueva ruta directa, será más fácil y conveniente para los viajeros panameños y latinoamericanos descubrir este paraíso de tranquilidad, lujo y aventura.



“Esta nueva ruta es un hito para Los Cabos, ya que nos permitirá fortalecer nuestra presencia en mercados clave de Latinoamérica, y por supuesto, expandir la oferta para que cada vez más panameños nos visiten”, afirmó Rodrigo Esponda, director del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos. “Nos entusiasma esta alianza con Copa Airlines porque esta conexión no solo beneficia a nuestros visitantes, sino que también promueve el intercambio cultural y económico en la región”, finalizó, Esponda.