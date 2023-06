Consejos financieros para disfrutar las vacaciones sin afectar los presupuestos

Es importante hacer una búsqueda exhaustiva de las opciones que ofrece en el mercado.

Por Revista Summa

Con la llegada de las vacaciones de medio año, las familias se enfocan en descansar, relajarse y olvidarse de la presión de las clases o el trabajo, en recompensa al esfuerzo de los primeros meses del año lectivo.

Los paseos y salidas aumentan en estos días y es por esta razón que los expertos financieros hacen un llamado a los padres de familia para planificar las vacaciones sin desajustar sus presupuestos, de forma que no se afecten las finanzas del hogar para la segunda mitad del periodo.

La última encuesta de la Oficina del Consumidor Financiero sobre el “Endeudamiento de los hogares costarricenses” reveló que el 74% de las personas consultadas mantienen al menos una deuda. Pero, además, el estudio indicó que, en promedio, las personas tienen entre dos y tres deudas activas, entre las que destacan los créditos personales, que usualmente son destinados a paseos o viajes.

Además, según un informe del Instituto Costarricense de Turismo, en abril del 2022, luego de 25 meses, la actividad de hoteles y restaurantes alcanzó un nivel de producción superior al registrado previo al inicio de la pandemia, esto gracias el turismo extranjero y local.

“Es importante planificar adecuadamente las vacaciones con un plan de ahorro de ser posible desde un año antes, y justarlas a las capacidades específicas para no afectar el presupuesto y la estabilidad financiera del hogar”, comenta Sujeyny Gamboa, Jefa de Relaciones Corporativas de Coopecaja. Realizar una adecuada planificación financiera es vital para no generar impactos negativos en las finanzas personales después de la época de descanso, por lo que Gamboa brinda una serie de consejos para planificar unas vacaciones que estén dentro de su alcance.

1. Analizar situación actual: El primer paso es revisar si tus finanzas están al día, para tener claro con las reservas que cuentas para proyectar tus vacaciones. Si el panorama no es positivo, la decisión correcta es ahorrar para una próxima oportunidad.

2. Planificación anticipada: Se recomienda planificar con tiempo las vacaciones, permitirá identificar las mejores tarifas y encontrar actividades que se ajusten al presupuesto. Es primordial iniciar un plan de ahorro programado mensual deducido directamente del salario, de ser posible al menos un año antes para contar con reservas.

3. Investigar promociones y ofertas. Es importante hacer una búsqueda exhaustiva de las opciones que ofrece en el mercado, analizar y comparar detalladamente las promociones para elegir la que se adapte a nuestras posibilidades. De ser posible pague por adelantado los principales costos, como hospedaje, transporte, etc.

4. Definir presupuesto: Elaborar un presupuesto detallado con todos lo requerido logra que el dinero rinda mejor. Considerar montos de transporte, hotel, alimentación, tours, permisos y compras extras, sin dejar de lado seguros de viaje y monto para imprevistos por lo menos del 15%.

5. Evite compras innecesarias. Compare precios para no salirse del presupuesto establecido inicialmente. Estar de vacaciones no significa que es obligatorio viajar. Puedes conocer atractivos turísticos de tu ciudad, actividades en casa con amigos suponen gastos menores.

6. Utilice las tarjetas inteligentemente. Muchos de los gastos de las vacaciones se pueden cancelar con tarjetas de crédito, para aprovechar descuentos, cash back y promociones, siempre y cuando se cuente con reservas para cancelar de contado o en cuotas fijas sin intereses para no afectar el presupuesto familiar.

7. Los gastos conscientes no lastiman el bolsillo. Según las características y destino del viaje puedes elegir entre utilizar plataformas de alquiler de casas, para preparar tus alimentos y ahorrar en alimentación, o un hotel todo incluido, para no pagar por comida en la calle, los souvenirs no son prioridad. Nunca utilices tu presupuesto mensual para tus vacaciones.