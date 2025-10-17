Consejo de las Américas – COA- reconoce a CMI por su legado empresarial en América Latina y EE.UU.

El galardón “Legado Empresarial” reconoce a CMI como una empresa multigeneracional que ha expandido su presencia en 15 países, liderando sectores como alimentos, energía limpia, desarrollo inmobiliario y servicios financieros.

Por Revista Summa

Corporación Multi Inversiones -CMI- , fue galardonada en el marco del 30º aniversario de los Premios de Negocio BRAVO Awards, que celebra el liderazgo transformador y la excelencia empresarial en América Latina.

El Premio al “Legado Empresarial” reconoció la historia centenaria de CMI, su innovación y expansión estratégica, así como su liderazgo sostenible y aporte al desarrollo económico y social de la región. El galardón fue recibido por Juan José Gutiérrez Mayorga, Presidente Chairman de CMI Alimentos, y Felipe Bosch Gutiérrez, Presidente Chairman de CMI Capital

Durante la ceremonia, el Consejo de las Américas destacó la trayectoria y evolución de CMI, desde sus orígenes en la industria avícola y molinera hasta su consolidación como una de las corporaciones multilatinas de mayor crecimiento en la región.

Susan Segal Presidente y Directora Ejecutiva de COA destacó: “Hoy, América Latina se define por empresas y líderes empresariales extraordinarios que han transformado sus industrias y están redefiniendo el concepto de liderazgo global. Nuestros homenajeados nos recuerdan que América Latina ya no es solo un destino de inversión, sino una fuente de talento innovador, creatividad y emprendimiento”.

Con más de 50,000 colaboradores, operaciones en 15 países y liderazgo en sectores como alimentos, energía, desarrollo inmobiliario y servicios financieros, CMI se ha consolidado como un referente de crecimiento sostenible.

María Lourdes Teran, vicepresidenta del Consejo de las Americas en Miami y presidenta de los Premios de Negocio BRAVO resaltó: “Con más de 50.000 empleados en todo el mundo, CMI se enorgullece de ser un modelo de empresa con propósito, donde el crecimiento, la innovación y el impacto social van de la mano. La compañía es un ejemplo notable de cómo una empresa familiar, cimentada en un liderazgo responsable y un sólido legado familiar, se ha convertido en una corporación de clase mundial, ejemplificando las infinitas oportunidades que ofrece nuestra región.”

Un legado familiar con visión global

En los últimos años, CMI ha fortalecido su presencia en el mercado estadounidense mediante proyectos estratégicos como la adquisición de Del Real Foods y la expansión acelerada de Pollo Campero, una de las marcas latinas más queridas y de mayor crecimiento en EE. UU. Estas iniciativas han consolidado la presencia internacional de CMI, impulsando la inversión, el empleo y el desarrollo económico en comunidades clave.

“Este premio reconoce el esfuerzo de generaciones que han construido esta corporación con pasión, valores y propósito. Nos llena de orgullo celebrar el legado de mi abuelo, que comenzó en Guatemala y hoy se proyecta con fuerza desde América Latina hacia Estados Unidos”, expresó Juan José Gutiérrez Mayorga, Presidente Chairman de CMI Alimentos.

Por su parte, Felipe Bosch Gutiérrez, Presidente Chairman de CMI Capital compartió: “Este reconocimiento celebra el compromiso, innovación y visión de toda la familia CMI.” Además añadió “Este tipo de reconocimientos nos impulsa a seguir construyendo una empresa con calidez familiar, que trasciende generaciones, generando oportunidades que cambian vidas y ejerciendo un liderazgo empresarial que deja una huella positiva en las comunidades donde operamos”.

El premio también destaca el impacto social de CMI, reflejado en la implementación de programas sociales y ambientales en todas las comunidades donde CMI opera así como en la labor de la Fundación Juan Bautista Gutiérrez, brazo social de la corporación, que impulsa programas enfocados en educación, salud, nutrición y seguridad alimentaria. Esta labor reafirma el propósito corporativo de crear valor con calidez familiar y construir un legado que beneficie a futuras generaciones.

Durante el evento, CMI fue reconocida junto a empresas como Mercado Libre, Embraer y FedEx, por su papel en la transformación empresarial de la región. En su 30.ª edición, los Premios BRAVO celebran a las compañías y líderes que han impulsado el desarrollo económico y social de las Américas. Para CMI, este reconocimiento no solo honra su legado, sino que reafirma su compromiso de seguir construyendo un futuro más próspero, inclusivo y sostenible.