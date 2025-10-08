Conozca las posiciones que ofrecerá la Feria de Empleo Talent Costa Rica este sábado en Liberia

La Feria de Empleo Talent Costa Rica abrirá sus puertas a partir de las 8:00 a. m. y se extenderá hasta las 5:00 p. m.

El próximo sábado 11 de octubre se llevará a cabo la Feria de Empleo Talent Costa Rica en la sede de la Universidad de Costa Rica (UCR) en Liberia. Más de 30 empresas ofrecerán alrededor de 1.300oportunidades laborales en la zona.

Durante un día completo, las empresas pondrán a disposición vacantes para cosechadores y empaquetadores, personal en hotelería, servicios globales, profesores de inglés, puestos administrativos (gerentes, administradores y cajeros), servicio al cliente, cocina, bodegueros y personal de acomodo, servicios especializados como mecánicos, operarios, cajeros y choferes, soldadores, electromecánicos, mecánicos industriales y agrícolas, supervisores de producción e ingenieros. Todas estas vacantes corresponden a los sectores de alimentos y bebidas, turismo, servicios, tecnología, académico, agroindustria y construcción.

“Estamos a pocos días de que inicie la Feria de Empleo Talent Costa Rica en Liberia e instamos a todas las personas interesadas a que nos acompañen. Será una jornada con más de 30 empresas ofreciendo oportunidades en distintos sectores, lo que representa una gran ocasión para quienes buscan empleo o desean nuevas opciones laborales”, comentó Laura López, Gerente General de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER).

Todas las posiciones disponibles están dirigidas a personas con o sin dominio del inglés, a quienes buscan incorporarse por primera vez al mercado laboral y a perfiles técnicos y especializados en distintas áreas.

Los interesados deben inscribirse en la plataforma talento.procomer.com, para que las empresas revisen el perfil antes durante y después de la Feria, sin necesidad de llevar documentos físicos. Por medio de esta herramienta también podrán realizar de forma gratuita la prueba de dominio del idioma inglés e incorporar el resultado en su perfil de empleo. Además, la plataforma ofrece acceso a las vacantes disponibles durante la feria y a otras posiciones que las empresas participantes publican en busca de personal.

“Espacios como la Feria de Empleo Talent Costa Rica son fundamentales porque acercan la oferta y la demanda laboral en un mismo lugar. Estas ferias permiten a las personas acceder a oportunidades de empleo y, al mismo tiempo, brindan a las empresas la posibilidad de identificar el talento que requieren para seguir creciendo y aportando al desarrollo de todas las comunidades del país”, añadió López.

La Feria de Empleo Talent Costa Rica abrirá sus puertas a partir de las 8:00 a. m. y se extenderá hasta las 5:00 p. m. A lo largo de la jornada habrá mesas de entrevista para aquellos candidatos que coordinaron sus entrevistas previamente con las empresas y para las se generen a lo largo del evento. Además, las personas podrán visitar los stands de empresas y academia.

Del mismo modo, habrá transporte gratuito -con cupo limitado- desde diversas comunidades de la provincia hasta el gimnasio de la UCR en Liberia (descargue aquí el horario y las rutas de transporte).