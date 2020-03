Confirman primer caso de Covid-19 en Costa Rica

El anuncio fue brindado en conferencia de prensa en el Ministerio de Salud donde participó el Presidente de la República, Carlos Alvarado, y jerarcas de CCSS.

El Ministerio de Salud informa que se registra el primer caso CONFIRMADO importado por COVID-19 en Costa Rica luego de los resultados obtenidos por Inciensa. Se trata de una mujer estadounidenses de 49 años, quien se encuentra aislada, junto a su esposo en un hospedaje de San José.

Las dos mujeres costarricenses de Pococí y Heredia fueron descartadas luego de los análisis de laboratorio.

La paciente positiva llegó a Costa Rica con su esposo el domingo 1 de marzo sin síntomas, al aeropuerto Juan Santamaría, visitaron Alajuela y Puntarenas, por lo que se realizan las investigaciones desde dichas áreas para darle seguimiento a los contactos, así como a las 152 personas que viajan en el vuelo que los trajo a nuestro país. Entre los contactos se ubican las personas que atienden los distintos centros turísticos que visitaron.

La mujer y su esposo permanecerán aislados bajo estricto control en el hotel hasta que pase el periodo de riesgo y nuevas pruebas de COVID-19 arrojen resultados negativos.

“Reiteramos a la población que mantenga la calma y en esa línea, resulta vital enfatizar en que no es necesario la compra de mascarillas, estas solo son recomendadas para las personas enfermas y cuidadoras y en ese caso se proveen por los servicios de salud.

Además, es importante indicar que solo requerimos que acudan a los servicios de salud en el caso de que hayan viajado a un país con transmisión activa y que presenten síntomas respiratorios, no es prudente que saturemos los servicios de salud ni las llamadas al 9-1-1 en caso de que no cumplan con este perfil y en esa línea enfatizo que únicamente procedemos con la prueba COVID-19 cuando se cumpla este perfil” indicó el Ministro de Salud, Daniel Salas.

El jerarca de salud además aclaró que no se instruye en este momento la cancelación de eventos masivos ni suspensión de lecciones ya que la confirmación del caso no significa que haya trasmisión activa en nuestro país. De hecho, la labor del Ministerio de Salud y las instituciones involucradas continúa en la misma línea de lo actuado hasta el momento, al igual en que se emiten las mismas recomendaciones vitales para la población: lavado de manos, protocolo de estornudo y tos, no tocarse la cara si no se han lavado las manos y evitar asistir a eventos de conglomeración cuando se tenga síntomas respiratorios.

El anuncio fue brindado en conferencia de prensa en el Ministerio de Salud donde participó el Presidente de la República, Carlos Alvarado, y jerarcas de CCSS, MEP, Justicia, ICT, CNE, Trabajo, SENASA, 911, Cruz Roja y OPS. El mandatario recalcó el trabajo interinstitucional intenso que se realiza desde la primera semana de enero para abordar la emergencia sanitaria de la mejor manera, tal y como lo ha hecho el país en el pasado, a la vez que agradeció la mística del personal de salud y servicios de atención pre-hospitalaria para el abordaje de la situación.

En la actividad además la representante de OPS en Costa Rica, María Dolores Pérez, entregó al país un nuevo kit para pruebas de laboratorio de COVID-19, el cual amplía la disponibilidad de Inciensa en 2700 reacciones.