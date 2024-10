Conexiones transformadoras como fruto de la III Cumbre de Liderazgo en Panamá

La firma consultora e implementadora Greatness Center encabezó la organización del encuentro, cuyos primeros resultados lo reafirman como una plataforma para la creación de redes de liderazgo e intercambio de conocimientos y experiencias.

Por Luis Enrique Morán

Una diversidad de conexiones que impactan positivamente en la transformación del país y de la región, a través de un liderazgo proactivo y la colaboración en un entorno en constante evolución, figuran entre los primeros resultados de la III Cumbre de Liderazgo de Greatness Center que tuvo lugar en la capital panameña.

José Gabriel Miralles, presidente y CEO de Greatness Center, aseguró que se trata de un tema clave “porque los líderes son los responsables de llevar las organizaciones hacia adelante y esos líderes necesitan prepararse”, al tiempo que recordó su dimensión humana: “Todo líder es un ser humano que tiene limitaciones y necesita trabajar toda su emocionalidad y las cosas que se dice a sí mismo para entender bien qué es lo que está ocurriendo en su organización, a fin de poder llevarla con éxito hacia la visión que tiene”.

Mover el país y la región

De acuerdo con Miralles, todo país depende de sus líderes para moverse hacia adelante. De ahí la importancia de la cumbre, orientada a estrechar vínculos y brindar capacitación y herramientas útiles tanto al sector privado como al público, teniendo en cuenta que son las empresas las que mueven el modelo económico de un país y los 1.000 desafíos a los que se tienen que sobreponer las nuevas las entidades públicas y las autoridades de la administración estatal.

“Todos los responsables de las actividades necesitan herramientas mentales, conceptuales y prácticas para moverse con rapidez. Sin bien los cambios requieren tiempo, necesitamos ir en esa dirección con decisión y hacer el proceso lo más corto posible para que el precio que conlleva un cambio disminuya”, comentó el ejecutivo. “En un mundo globalizado, toda organización que entienda bien cómo capitalizar sobre las oportunidades puede hacerlo en grande. Los habitantes de esta región no tenemos un gen defectuoso; tenemos las mismas capacidades de quienes viven en otras latitudes, pero necesitamos aprender. Cualquier cambio hay que hacerlo con la gente, no a pesar de la gente, ni aplastando individuos. Las personas son la organización y los líderes necesitan conducirlas con entusiasmo y compromiso”.

El encuentro contó con ponencias de otras figuras influyentes a nivel internacional en el ámbito del liderazgo, como Curtis Bateman, Alan Fine y Mónica de Zelaya, quienes compartieron sus conocimientos y experiencias con los asistentes y les ofrecieron herramientas prácticas para enfrentar los desafíos del cambio en el entorno actual.

Las 4 Disciplinas de la Ejecución (4DX)

Mónica de Zelaya, coautora del libro Las 4 Disciplinas de la Ejecución (4DX) y consultora senior regional de Franklin Covey desde hace 29 años, hizo énfasis en que la implementación de estrategias efectivas en América Latina pasa por estos cuatro conceptos:

1) Tener claras las prioridades. Enfocarse en lo crucialmente importante es una complicación que tenemos hoy por tanta información que nos llega.

2) Entender cuáles de las cosas que hacemos todos los días son el 20% que genera el 80% de los resultados. Este concepto no es nuevo; la clave está en cómo escojo esas actividades y tareas de mi día a día que realmente mueven la aguja de los resultados.

3) Cómo lo tengo visible. Tener un tablero convincente de resultados.

4) Saber rendir cuentas. Franklin Covey propone que sea una práctica que se haga de manera semanal porque a veces se piensa, erróneamente, que solo es necesario dar cuentas cuando hay un problema o una vez al año o del todo las organizaciones no lo hacen nunca.

Zelaya sustentó que más 30.000 equipos de organizaciones de todo el mundo han implementado este proceso con muchísimo éxito y que a nivel de América Latina han visto los resultados en más de 90 industrias diferentes.

Cambio y potencial interno

Por su parte, Curtis Bateman, autor de “Change: how to turn uncertainty into opportunity (Cambio: cómo convertir la incertidumbre en oportunidad)”, inspiró a los asistentes al destacar la importancia de anticiparse al cambio. “Los líderes deben aprender a transformar la incertidumbre en ventaja competitiva”, afirmó Bateman, enfatizando que una cultura organizacional resiliente puede ser decisiva para el éxito y abogando por la compresión de que las personas que integran los equipos pasan por un proceso emocional, el cual requiere acompañamiento, pues no es lo mismo cuando la persona ve los cambios desde fuera que cuando los cambios le suceden a la persona.

Alan Fine, pionero del coaching a nivel mundial y autor de “You Already Know How to Be Great (Tú ya sabes cómo ser grande)”, presentó su metodología G.R.O.W. para desbloquear el potencial interno de los equipos. Subrayó que el rendimiento se basa en liberar lo que ya existe dentro de cada uno de nosotros, instando a los líderes a fomentar conversaciones transformadoras que impulsen el alto rendimiento.