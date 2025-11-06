Con inversión de US$5 millones ECI inaugura laboratorio pruebas de empaque en Costa Rica

· La compañía invierte en un moderno laboratorio de 1.300 m² con equipos de última generación y sistemas de calidad de clase mundial.s

Por Revista Summa

Con una inversión inicial superior a los $5 millones y una infraestructura de 1.300 metros cuadrados, ECI inauguró el único laboratorio comercial de pruebas de empaque, simulación de distribución y pruebas de estabilidad (envejecimiento) en Latinoamérica. El centro está equipado con tecnología de última generación, y diseñado para atender las exigentes necesidades de sectores como el de dispositivos médicos, farmacéutico, electrónico, alimentario, transporte y logística, entre otros.

El nuevo laboratorio ofrece una alternativa local para la validación de empaques y vida útil de productos, que hasta ahora requerían el envío de muestras al extranjero. Con esta solución, las empresas podrán reducir riesgos, acortar los tiempos de validación, minimizar costos logísticos y mejorar la competitividad de las exportaciones desde la región mediante una comunicación directa y oportuna de resultados.

Las nuevas instalaciones incluyen cámaras de estabilidad (envejecimiento acelerado y en tiempo real), cámaras de acondicionamiento ambiental y una estación de evaluación de la integridad del empaque con cámaras de vacío. Además, cuentan con tecnología avanzada para la simulación de condiciones reales de transporte, como vibración, caída, compresión, altitud, impacto y ciclos completos de distribución, respaldadas por un sistema de monitoreo en tiempo real que garantiza precisión, trazabilidad y cumplimiento con estándares internacionales.

Diseñado con visión a futuro, el laboratorio dispone de espacio para futuras ampliaciones y nuevos proyectos especializados, con el objetivo de acompañar el crecimiento y la innovación del ecosistema regional.

“Este laboratorio representa un paso clave en la propuesta de valor integral de ECI. Subraya nuestro compromiso inquebrantable con Costa Rica y la región latinoamericana en general, al fomentar capacidades locales de alto valor impulsadas por el conocimiento, cultivar talento técnico de clase mundial y fortalecer el papel estratégico de la región dentro de la cadena de suministro global de ciencias de la vida” afirmó Brijesh Patel, director ejecutivo de ECI.

Con esta inversión, ECI ubicada estratégicamente en Coyol Free Zone, consolida su posición como un socio estratégico de las industrias más dinámicas de la región, al integrar su amplia experiencia en consultoría, validación de empaque, investigación y desarrollo (R&D), asuntos regulatorios, calidad e ingeniería, brindando un acompañamiento integral a lo largo de todo el ciclo de vida de los productos, desde su desarrollo hasta su validación y distribución.