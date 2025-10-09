Con inversión cercana a los US$4 millones, KFC Costa Rica abre tres nuevos restaurantes en octubre

Estos restaurantes representan una inversión de US$1.3 millones cada uno y la generación de nuevos puestos de empleos.

Por Revista Summa

Octubre será un mes histórico para KFC Costa Rica, ya que la cadena líder en pollo frito alcanzará un récord sin precedentes al inaugurar tres restaurantes en un mismo mes. Este anuncio marca un hito en su historia de expansión en el país, consolidando así su compromiso con el desarrollo económico y social de Costa Rica.

Las nuevas aperturas serán en zonas estratégicas del país:

· KFC Santa Ana: estará ubicado en el Santa Ana Trade Center.

· KFC San Carlos: corresponde a la reubicación del restaurante en Ciudad Quesada de San Carlos, 50 metros al sur de la Escuela Juan Bautista.

· KFC Desamparados: localizado a un costado de la Clínica Marcial Fallas.

Cada nuevo restaurante representa una inversión cercana a $1.3 millones y la creación de 25 empleos directos, además de múltiples oportunidades de empleo indirecto a través de proveedores en sectores como construcción, transporte de plataformas y los servicios asociados. En total, estas aperturas representan una inversión cercana a los $4 millones y la creación de 50 nuevas plazas de trabajo en Santa Ana y Desamparados.

“Una muestra clara de la visión y el compromiso de KFC con Costa Rica es poder inaugurar tres restaurantes en menos de 30 días. Es un hito que nos llena de entusiasmo y gratitud hacia los consumidores costarricenses, quienes hacen posible nuestro crecimiento. Cada apertura acerca nuestro sabor único a más personas, al mismo tiempo que impulsa nuevas oportunidades de desarrollo y empleo en las comunidades donde operamos”, destacó Alfonso Gutiérrez, gerente general de KFC Costa Rica.

Innovación y sostenibilidad en cada apertura

Lo que hace diferente a estos nuevos restaurantes es que están diseñados bajo un modelo moderno e innovador, que integra salones amplios para consumo local, autoservicio, kioskos digitales y servicio para llevar. A través de la App de la marca, así como en plataformas de delivery, se ofrece a los clientes de distintas generaciones una experiencia ágil, cómoda y tecnológica.

En materia de sostenibilidad, cada apertura incorpora sistemas de iluminación LED, freidoras de bajo consumo, sanitarios y grifos eficientes, así como empaques y cubertería compostables, reduciendo significativamente el uso de plásticos de un solo uso y el consumo de recursos. Estas acciones se enmarcan en el programa “Cocinando un mejor mañana”, la ruta con la que KFC evidencia cómo mantienen una operación responsable con el ambiente.

Compromiso con las comunidades

Como parte de su impacto social, KFC celebrará estas aperturas con actividades abiertas al público y acciones solidarias. Todas las celebraciones iniciarán a las 11:00 a.m. y estarán acompañadas de música, dinámicas familiares y sorpresas para cada comunidad.

El sábado 11 de octubre, los vecinos de Santa Ana vivirán una jornada festiva en la que, además, KFC entregará un certificado por 35 combos mensuales durante tres meses a la Fundación Pollitos de Hierro, que brinda acompañamiento integral a niñas y niños con cáncer y a sus familias.

En San Carlos, la gran apertura en la nueva ubicación se llevará a cabo el sábado 18 de octubre, reafirmando el compromiso de la marca con esta comunidad en constante crecimiento. Este nuevo restaurante integrará el formato más moderno de la marca.

Finalmente, el sábado 1 de noviembre, la inauguración en Desamparados convocará a las familias a un espacio de celebración lleno de sabor y entretenimiento. Como parte de esta apertura, KFC donará 35 combos mensuales durante tres meses a la Asociación Cristiana Benéfica Caleb, organización que brinda apoyo integral a personas en situación de vulnerabilidad.

Con estas aperturas, KFC Costa Rica alcanza los 66 restaurantes operativos en el país, acercándose a su meta de cerrar el 2025 con 67 locales en funcionamiento. Este crecimiento se registra en un año histórico en el que la marca también celebra sus 55 años en Costa Rica y una década de liderazgo bajo la administración de Intelectiva. “Cada nueva apertura refleja nuestro compromiso de buscar ser parte activa de las comunidades y crecer junto a ellas. Tenemos más planes por delante y continuaremos trabajando para acercar nuestro sabor y nuestras iniciativas a más costarricenses”, concluyó Gutiérrez.