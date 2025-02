¿Con interés en formarse en Inteligencia Artificial? Buscan capacitar a costarricenses de forma gratuita

El programa llamado “Futuro Digital” y para mayores de edad, se realizará en línea, en español y otorgará credenciales digitales que certificará habilidades y conocimientos adquiridos.

Por Revista Summa

Saber de tecnología permite abrir puertas en el mundo actual. De eso no hay duda, y en el campo laboral aún más. Según un estudio global realizado por IBM Institute of Business Value, se estima que la implementación de la inteligencia artificial (IA) y la automatización requerirá que el 40% de la fuerza laboral se reentrene en los próximos tres años. Precisamente y con el fin de cerrar las brechas en esta mega tendencia, CINDE e IBM se unen para ofrecer a la población costarricense la posibilidad de capacitarse de forma gratuita en inteligencia artificial.

La iniciativa lleva el nombre de “Futuro Digital” con un abanico de siete programas entre ellos: Fundamentos y aplicaciones de la inteligencia artificial, Fundamentos esenciales de ciberseguridad con IBM, Fundamentos de servicio al cliente con IA. También, cursos sobre Preparación para el trabajo con IA, Dominando el entorno laboral con IA, Fundamentos de emprendimiento con IA y Fundamentos de marketing con IA. Todos pensados para seguir impulsando la educación y como parte del plan de IBM de capacitar a 30 millones de estudiantes en inteligencia artificial, para el 2030 a nivel global. En el caso de Costa Rica la compañía tiene la meta de alcanzar la formación de miles de personas, durante el 2025, bajo el programa “Futuro Digital”.

“En IBM creemos en el potencial de los jóvenes para impulsar la transformación digital en Costa Rica, y en que estos conocimientos no solo les permitirán aprender algo nuevo, sino incluso abrir futuras puertas laborales y construir la carrera de sus sueños en tecnología. Estas oportunidades de aprendizaje gratuitas que se ofrecen desde nuestro programa global IBM SkillsBuild les otorga a los jóvenes acceso a software, recursos, inteligencia artificial y más. Como líderes en tecnología, nos llena de orgullo poder ofrecer valiosas oportunidades que podría cambiar el rumbo de la vida de las personas”, mencionó Flávia Freitas, Directora de Responsabilidad Social Corporativa de IBM Latinoamérica.

Los cursos ya se encuentran disponibles para los y las costarricenses mediante este enlace y quienes estén interesados pueden escoger aquellos de mayor interés o todos. Los programas se cursan en línea y están disponibles en español con enfoque en tres áreas clave: habilidades técnicas, competencias empresariales y habilidades blandas.

Con el fin de alcanzar sus objetivos globales, IBM trabaja con universidades y organizaciones sin fines de lucro con trayectoria probada; para el caso de Costa Rica, esta colaboración se realizó junto a CINDE, quien tiene experiencia en iniciativas de talento para el sector multinacional en sectores clave y gestión de equipos con altos estándares de calidad.

“Estamos emocionados de seguir trabajando por Costa Rica a través de nuestro pilar estratégico #1, el cual es Talento. Impulsar esta iniciativa junto a IBM quienes trabajan con una visión integral del mundo y las tendencias, reconociendo la importancia de capacitar a las personas donde las compañías mantienen sus operaciones e incluso van más allá. En todo el mundo, y Costa Rica no es la excepción, la brecha de habilidades presenta un gran obstáculo para la aplicación exitosa de la inteligencia artificial y la digitalización, pasando por todas las industrias”, dijo Vanessa Gibson, Directora de Clima de Inversión de CINDE.

¿Quiénes pueden capacitarse en IA?

Cualquier persona que tenga 18 años o más, con conocimientos básicos en tecnología y acceso a Internet. Quienes estén interesados deben contar con un dispositivo electrónico (celular, tablet o computadora), tener una cuenta activa de correo electrónico y completar el proceso de inscripción en línea.

Cada curso tiene una duración de entre 7 y 18 horas (varía según la selección del programa). Para optimizar el uso del tiempo, se recomienda que cada participante complete su plan de formación seleccionado en un plazo de aproximadamente dos semanas.

Los participantes podrán obtener credenciales digitales con la marca IBM, las cuales son reconocidas por futuros empleadores y que pueden ser de gran utilidad para aquellos puestos de nivel inicial que demandan nuevos roles y habilidades.

En caso de consultas adicionales sobre cómo acceder a la plataforma puede dirigirse a talentonacional@cinde.org